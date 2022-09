V Quebecu životný triumf Cosnefroya, Sagan odstúpil

Veľká cena Quebec (16 kôl, 1 kolo: 12,6 km, spolu: 201,6 km):



1. Benoit Cosnefroy (Fr./AG2R Citroën) 4:46:56 h,

2. Michael Matthews (Aus./BikeExchange-Jayco),

3. Biniam Girmay (Erit./Intermarché-Wanty-Gobert),

4. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma),

5. Ivan Garcia Cortina (Šp./Movistar),

6. Mikkel Honore (Dán./Quick-Step Alpha Vinyl),

7. Adam Yates (V. Brit./INEOS Grenadiers),

8. Alberto Bettiol (Tal./EF Education-EasyPost),

9. Diego Ulissi (Tal./SAE Team Emirates),

10. Warren Barguil (Fr./Arkea-Samsic) všetci +4s,

...

Nedokončil: Peter SAGAN (SR/TotalEnergies).

Quebec 10. septembra (TASR) - Francúzsky cyklista Benoit Cosnefroy vyhral piatkovú Grand Prix v kanadskom Quebecu. Jazdec tímu AG2R Citroën zvládol celkovú trasu s dĺžkou 201,6 kilometra v čase 4:46:56 hodiny. Slovenský cyklista Peter Sagan (TotalEnergies) z pretekov odstúpil 37 kilometrov pred cieľom.Pre Cosnefroya je to životný výsledok, ktorý dosiahol po odvážnom útoku, vyrazil doň vyše dva kilometre pred cieľovou páskou. V polovici to pritom vyzeralo, že mu dochádzajú sily, nakoniec však v záverečnom stúpaní zabral a favorizovaní šprintéri naňho nestačili.Na druhom mieste skončil Austrálčan Michael Matthews z tímu BikeExchange-Jayco, ktorý vyhral predošlé dve edície kanadských pretekov. Na treťom mieste prišiel do cieľa eritrejský cyklista Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). Obaja mali manko štyri sekundy. Sagan, ktorý preteky vyhral v rokoch 2016 a 2017, bol pred odstúpením na chvoste pelotónu.Ten absolvoval celkovo 16 kôl na 12,6 kilometra dlhom okruhu s dvomi výraznejšími stúpaniami na Cote de la Monatgne (0,4 km, 10%) a Cote de la Potasse (0,4 km, 9%). Kanadská jednorázovka sa vrátila po koronovej prestávke do kalendára po troch rokoch.Do úniku sa na začiatku dostali Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Stan Van Tricht (Quick-Step), Hugo Toumire (Cofidis), Sebastien Grignard (Lotto) a Carson Miles (Premier Tech U23 Cycling Project). Ten si z neho vystúpil necelých 50 kilometrov pred cieľom.Pelotón vtedy na únik strácal necelé dve minúty a odpojili sa z neho Quinn Simmons (Trek-Segafredo), na ktorého reagovali Pascal Eenkhoorn (Jumbo) a Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost). Hlavný balík ich však pohltil 22 kilometrov pred cieľom.V záverečnom okruhu prišlo k viacerým pokusom o únik, no neúspešne. Cosnefroy sa pustil do odvážneho útoku v úvode záverečného stúpania, ktoré dosahovalo v priemere päť percent. Tento krok mu vyšiel a dosiahol prvý triumf mimo francúzskeho územia.