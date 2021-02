V Rašnove vyhral Kobajaši, Graneruda a Eisenbichlera diskvalifikovali

Skoky na lyžiach - SP mužov v Rašnove - piatok:



1. Rjoju Kobajaši (Jap.) 257,9 b (94,0/98,5 m),

2. Kamil Stoch (Poľ.) 256,3 (92,5/97,5),

3. Karl Geiger (Nem.) 255,7 (94,5/96,5),

4. Dawid Kubacki (Poľ.) 255,6 (95,5/95,0),

5. Piotr Zyla (Poľ.) 253,4 (93,0/96,0),

6. Daniel-Andre Tande (Nór.) 253,3 (92,5/96,5),

7. Pius Paschke (Nem.) 252,7 (93,5/96,0),

8. Manuel Fettner (Rak.) 249,5 (96,0/93,0),

9. Daniel Tschofenig (Rak.) 246,3 (93,0/93,5),

10. Gregor Deschwanden (Švaj.) 245,6 (94,5/92,5)

Poradie v SP (po 22 súťažiach):



1. Halvor Egner Granerud (Nór.) 1544 b,

2. Markus Eisenbichler (Nem.) 1018,

3. Stoch 944,

4. Robert Johansson (Nór.) 774,

5. Kubacki 758,

6. Anže Lanišek (Slovin.) 749

Rašnov 19. februára (TASR) - Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši zvíťazil v individuálnej súťaži v rumunskom Rašnove a dosiahol osemnásty triumf vo Svetovom pohári. V piatkových pretekoch zdolal o 1,6 bodu Poliaka Kamila Stocha, tretí bol so stratou 2,2 b Nemec Karl Geiger.Kobajaši vyťažil z diskvalifikácie lídra celkového poradia SP Halvora Egnera Graneruda. Nór súťaž pôvodne vyhral, no následne ho diskvalifikovali pre kombinézu. Granerud by si v prípade víťazstva v predstihu zaistil celkový triumf v seriáli. Okrem neho diskvalifikovali aj druhého muža poradia SP Markusa Eisenbichlera, taktiež pre nesprávne rozmery kombinézy.Granerud nazbieral v prebiehajúcej sezóne 1544 bodov, jeho nemecký súper o 526 menej.