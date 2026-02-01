< sekcia Šport
V repríze vlaňajšieho finále uspelo Lido, pokorilo obhajcu Tsunami 7:2
Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) – Najvyššia súťaž florbalistov – Extraliga mužov pokračovala cez víkend zápasmi 19. kola. V repríze minuloročného finále sa viac darilo vicemajstrom z ŠK Lido, ktorí zdolali obhajcu titulu Tsunami Záhorská Bystrica 7:2. Bratislavskí Snipers sa víťazstvom nad Hurikánom priblížili k účasti v play off, naopak Hurikán je stále na zostupovej pozícii. Lídri súťaže z 1. FBC Trenčín naďalej valcujú súperov, tentoraz si poradili doma s nováčikom z Detvy 10:6.
Extraliga mužov – 19. kolo:
sobota 31. januára
Tsunami Záhorská Bystrica – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 2:7 (0:1, 1:2, 0:4)
Góly: 25. Jurica Tomáš, 49. Banga Peter (Kovaľ Maroš) – 7. Vrábel Martin (Nôta Lukáš), 23. Kalivoda Marek (Bachan Patrik), 26. Kažimír Roland (Nôta Lukáš), 48. Nôta Lukáš, 55. Nôta Lukáš (Nehila Peter), 56. Kusenda Ondrej (Vico Michal), 59. Kopecký Tomáš
1. FBC Trenčín – DTF team Detva Joxers 10:6 (5:2, 4:2, 1:2)
Góly: 1. Kvasnica Tomáš (Amrich Michal), 12. Krajčovič Tomáš (Habánek Boris), 12. Kvasnica Tomáš (Amrich Michal), 15. Kvasnica Tomáš, 20. Amrich Michal (Hatala Šimon), 26. Amrich Michal (Kvasnica Tomáš), 29. Timko Samuel (Kvasnica Tomáš), 30. Bulejčík Tomáš (Kvasnica Tomáš), 34. Baránek Daniel (Krajčovič Tomáš), 46. Amrich Michal (Kvasnica Tomáš) – 13. Sabo Daniel (Kucej Jaroslav), 20. Patráš Jozef (Masár Peter), 24. Krkoš Jakub (Masár Peter), 35. Púpala Tomáš (Masár Peter), 41. Masár Peter (Sabo Daniel), 55. Strelec Andrej (Krkoš Jakub)
FBK Nižná – FaBK ATU Košice 4:8 (4:4, 0:2, 0:2)
Góly: 8. Žák Peter Dávid (Latka Martin), 10. Nákačka Marcel, 14. Šangala Martin (Kuráň Filip), 16. Latka Martin – 4. Pázsiczký Marek (Olekšák Daniel), 13. Fedorčák Nicolas (Pázsiczký Marek), 16. Fedorčák Nicolas (Olekšák Daniel), 17. Kerekeš Samuel (Bezeg Peter), 22. Navrátil Kamil (Frivaldský Jozef), 36. Bezeg Peter (Fedorčák Nicolas), 52. Koleno Patrik (Navrátil Kamil), 53. Olekšák Daniel (Fedorčák Nicolas)
TEMPISH CAPITOL Floorball Club – FBK AS Trenčín 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)
Góly: 2. Dluhoš Richard, 32. Poliak Matúš, 35. Lazor Alex (Pavlák Matej) – 7. Bagín Jonáš (Malíkn Matúš), 13. Malík Matúš (Oravec Šimon), 33. Surma Jerguš (Oravec Šimon), 49. Oravec Šimon, 55. Surma Jerguš
Snipers Bratislava – VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 11:6 (3:1, 4:2, 4:3)
Góly: 8. Ponomarenko Bohdan (Sedliak Matej), 14. Nyitray Andrej (Ščasný Filip), 17. Nyitray Samuel (Vránek Richard), 21. Nyitray Samuel (Ponomarenko Bohdan), 30. Vránek Richard, 33. Rak Dominic (Vránek Richard), 40. Vránek Richard (Ondruška Matúš), 44. Nyitray Samuel (Filípek Dominik), 53. Jáger Daniel (Citovický Maxim), 54. Ratúzky Šimon (vlastný), 54. Rak Dominic (Ondruška Matúš) – 4. Lacko Ján (Baksay Jakub), 33. Srogoň Jakub (Pollák Lukáš), 33. Baksay Jakub (Lacko Ján), 49. Baksay Jakub, 57. Fabian Alex (Lacko Ján), 60. Baksay Jakub (Paracka Patrik)
nedeľa 1. februára
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – FK Florko Košice 6:4 (2:1, 3:1, 1:2)
Góly: 9. Imrišík Lukáš (Cvacho Richard), 10. Šuška Ján (Cvacho Richard), 26. Cvacho Richard, 35. Zajac Samuel (Jančo Michal), 38. Sabol Adam (Koščo Marek), 41. Cvacho Richard (Korček Michal) – 13. Čekan Juraj (Králik Viktor), 34. Hutka Dominik (Blaško Jakub), 58. Čekan Juraj (Blaško Jakub), 59. Stano Šimon (Majoroš Tomáš)
sobota 31. januára
Tsunami Záhorská Bystrica – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 2:7 (0:1, 1:2, 0:4)
Góly: 25. Jurica Tomáš, 49. Banga Peter (Kovaľ Maroš) – 7. Vrábel Martin (Nôta Lukáš), 23. Kalivoda Marek (Bachan Patrik), 26. Kažimír Roland (Nôta Lukáš), 48. Nôta Lukáš, 55. Nôta Lukáš (Nehila Peter), 56. Kusenda Ondrej (Vico Michal), 59. Kopecký Tomáš
1. FBC Trenčín – DTF team Detva Joxers 10:6 (5:2, 4:2, 1:2)
Góly: 1. Kvasnica Tomáš (Amrich Michal), 12. Krajčovič Tomáš (Habánek Boris), 12. Kvasnica Tomáš (Amrich Michal), 15. Kvasnica Tomáš, 20. Amrich Michal (Hatala Šimon), 26. Amrich Michal (Kvasnica Tomáš), 29. Timko Samuel (Kvasnica Tomáš), 30. Bulejčík Tomáš (Kvasnica Tomáš), 34. Baránek Daniel (Krajčovič Tomáš), 46. Amrich Michal (Kvasnica Tomáš) – 13. Sabo Daniel (Kucej Jaroslav), 20. Patráš Jozef (Masár Peter), 24. Krkoš Jakub (Masár Peter), 35. Púpala Tomáš (Masár Peter), 41. Masár Peter (Sabo Daniel), 55. Strelec Andrej (Krkoš Jakub)
FBK Nižná – FaBK ATU Košice 4:8 (4:4, 0:2, 0:2)
Góly: 8. Žák Peter Dávid (Latka Martin), 10. Nákačka Marcel, 14. Šangala Martin (Kuráň Filip), 16. Latka Martin – 4. Pázsiczký Marek (Olekšák Daniel), 13. Fedorčák Nicolas (Pázsiczký Marek), 16. Fedorčák Nicolas (Olekšák Daniel), 17. Kerekeš Samuel (Bezeg Peter), 22. Navrátil Kamil (Frivaldský Jozef), 36. Bezeg Peter (Fedorčák Nicolas), 52. Koleno Patrik (Navrátil Kamil), 53. Olekšák Daniel (Fedorčák Nicolas)
TEMPISH CAPITOL Floorball Club – FBK AS Trenčín 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)
Góly: 2. Dluhoš Richard, 32. Poliak Matúš, 35. Lazor Alex (Pavlák Matej) – 7. Bagín Jonáš (Malíkn Matúš), 13. Malík Matúš (Oravec Šimon), 33. Surma Jerguš (Oravec Šimon), 49. Oravec Šimon, 55. Surma Jerguš
Snipers Bratislava – VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava 11:6 (3:1, 4:2, 4:3)
Góly: 8. Ponomarenko Bohdan (Sedliak Matej), 14. Nyitray Andrej (Ščasný Filip), 17. Nyitray Samuel (Vránek Richard), 21. Nyitray Samuel (Ponomarenko Bohdan), 30. Vránek Richard, 33. Rak Dominic (Vránek Richard), 40. Vránek Richard (Ondruška Matúš), 44. Nyitray Samuel (Filípek Dominik), 53. Jáger Daniel (Citovický Maxim), 54. Ratúzky Šimon (vlastný), 54. Rak Dominic (Ondruška Matúš) – 4. Lacko Ján (Baksay Jakub), 33. Srogoň Jakub (Pollák Lukáš), 33. Baksay Jakub (Lacko Ján), 49. Baksay Jakub, 57. Fabian Alex (Lacko Ján), 60. Baksay Jakub (Paracka Patrik)
nedeľa 1. februára
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – FK Florko Košice 6:4 (2:1, 3:1, 1:2)
Góly: 9. Imrišík Lukáš (Cvacho Richard), 10. Šuška Ján (Cvacho Richard), 26. Cvacho Richard, 35. Zajac Samuel (Jančo Michal), 38. Sabol Adam (Koščo Marek), 41. Cvacho Richard (Korček Michal) – 13. Čekan Juraj (Králik Viktor), 34. Hutka Dominik (Blaško Jakub), 58. Čekan Juraj (Blaško Jakub), 59. Stano Šimon (Majoroš Tomáš)