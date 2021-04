V Rige sa predvedú aj slovenskí rozhodcovia Stano a Synek

zoznam rozhodcov:



hlavní: Peter STANO (SR), Andris Ansons (Lot.), Tobias Björk, Mikael Nord (obaja Švéd.), Andrew Bruggeman (USA), Mads Frandsen (Dán.), Martin Fraňo, Robin Šír, Antonín Jeřábek (všetci ČR), Roman Gofman, Jevgenij Romasko (obaja Rus.), Olivier Gouin (Kan.), Lassi Heikkinen, Kristian Vikman (Fín.), Andre Schrader (Nem.), Maxim Sidorenko (Biel.), Christoph Sternat (Rak.), Michael Tscherrig (Švaj.)



čiaroví: Šimon SYNEK (SR), Nicolas Constantineau (Fr.), Dmitrij Goljak (Biel.), Daniel Hynek, Jiří Ondráček (obaja ČR), Andreas Weise Kroyer (Dán.), Gleb Lazarev, Nikita Šalagin (obaja Rus.), Ludvig Lundgren, Emil Yletyinen (obaja Švéd.), Dustin McCrank (Kan.), Jonas Merten (Nem.), Lauri Nikulainen, Hannu Sormunen (obaja Fín.), David Obwegeser (Švaj.), Brian Oliver (USA), Elias Seewald (Rak.), Davis Zunde (Lot.)

Lausanne 7. apríla (TASR) - Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) nominovala na tohtoročné majstrovstvá sveta aj dvojicu slovenských rozhodcov. Zápasy v lotyšskej Rige povedie ako hlavný arbiter Peter Stano, na čiare bude pomáhať Šimon Synek.IIHF v stredu vymenovala dokopy 36 rozhodcov pre šampionát, ktorý sa odohrá od 21. mája do 6. júna. Je medzi nimi päť arbitrov so skúsenosťami z finálových duelov predchádzajúcich MS i nováčikovia v elitnej kategórii. Zastúpenie má dokopy 14 krajín.Prvýkrát sa rozhodcovia rozdelia do šesťčlenných skupiniek, po troch hlavných a čiarových, a počas šampionátu v Rige sa budú zdržiavať spolu. IIHF tak chce znížiť možnosť šírenia koronavírusu.uviedol pre oficiálnu stránku federácie šéf rozhodcovskej komisie IIHF Sergej Gončarov.