V roku 2025 nový rekord návštevnosti napriek poklesu na Silverstone
Po tom, čo šampionát minulý rok prekročil hranicu troch miliónov divákov, sa v roku 2025 vyšplhal na novú úroveň popularity.
Autor TASR
Madrid 27. decembra (TASR) - Motocyklová séria MotoGP dosiahla v roku 2025 historický míľnik, keď na preteky po celom svete prilákala viac ako 3,6 milióna fanúšikov, čím vytvorila nový absolútny rekord návštevnosti. Pokles záujmu fanúšikov zaznamenali len okruhy Silverstone a Spielberg.
Po tom, čo šampionát minulý rok prekročil hranicu troch miliónov divákov, sa v roku 2025 vyšplhal na novú úroveň popularity, čomu pomohol aj rozšírený kalendár s 22 podujatiami. Generálny riaditeľ spoločnosti Dorna Carmelo Ezpeleta zhodnotil situáciu na konci ročníka veľmi pozitívne.
„Táto sezóna bola mimoriadna – s rekordnými diváckymi číslami a nezabudnuteľnými pretekmi. Hranica 3,6 milióna ukazuje, ako MotoGP celosvetovo rastie bez toho, aby stratila svoje korene. Valencia bola dokonalým zakončením,“ citovali Ezpeletu britské médiá.
