V roku 2026 by mal pribudnúť do F1 nový tím

Londýn 25. novembra (TASR) - Do seriálu formuly 1 by mal v roku 2026 pribudnúť v poradí jedenásty tím. Vedenie prestížneho seriálu v pondelok potvrdilo, že sa dohodlo s americkou automobilkou General Motors na podpore jej vstupu.



"Formula 1 dosiahla zásadnú dohodu s General Motors (GM) o podpore uvedenia GM/Cadillac ako jedenásteho tímu na štartový rošt formuly 1 v roku 2026," uviedla F1 na oficiálnej stránke k plánovanému zaradeniu nového tímu.



Vedenie F1 pritom ešte v januári toho roka nesúhlasilo so vstupom stajne Andretti do seriálu od roku 2025. Kompetentní vtedy dospeli k názoru, že nový tím by nebol dostatočne konkurencieschopný. Tím Michaela Andrettiho sa uchádzal o vstup do F1 už dlhodobo, v novom projekte však už jeho meno nefiguruje.



V súvislosti so zapojením General Motors aj ako výrobcu motorov v F1 sa naďalej uvádza rok 2028, dovtedy by značka Cadillac mala podľa AFP používať motory Ferrari.