V roku 2027 sa turnaj Afrického pohára uskutoční v letnom termíne
Autor TASR
Madinat as-Sadis min Uktubar 14. februára (TASR) - Futbalový turnaj Africký pohár národov sa budúci rok odohrá v júni a júli. Oznámil to prezident Africkej futbalovej konfederácie (CAF) Patrice Motsepe.
Juhoafričan uviedol, že správy o tom, že turnaj, ktorý budú spoločne hostiť Keňa, Tanzánia a Uganda, bude odložený alebo presunutý, sú „úplne nepodložené“. Reagoval tak na pochybnosti o tom, či potrebná infraštruktúra v troch východoafrických krajinách bude pripravená včas na usporiadanie záverečného turnaja. „AFCON budúci rok v Keni, Tanzánii a Ugande bude mimoriadne úspešný. Som o tom presvedčený,“ povedal Motsepe na tlačovej konferencii po piatkovom zasadnutí výkonného výboru CAF.
Predseda kenského organizačného výboru Nicholas Musonye pritom medzitým pre agentúru AFP uviedol, že presunutie turnaja na rok 2028 „by bolo pre Keňu dobré“, keďže krajina sa bude pripravovať na voľby v auguste 2027.
CAF sa od roku 2019 zaviazala organizovať AFCON v polovici roka, no posledné tri turnaje sa konali v termíne január – február alebo december – január. Organizovanie turnaja počas sezóny európskych klubov viedlo k sporom o uvoľňovanie hráčov a od roku 2028 sa AFCON bude konať každé štyri roky namiesto doterajšieho dvojročného cyklu.
