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V roku 2028 bude Zápas hviezd NBA v Miami
Mesto na Floride privíta smotánku NBA prvýkrát od roku 1990.
Autor TASR
Miami 9. novembra (TASR) - Zápas hviezd basketbalovej NBA sa v roku 2028 uskutoční v Miami. Uviedla to v pondelok agentúra AP, vedenie ligy má informáciu oficiálne zverejniť 30. novembra.
Mesto na Floride privíta smotánku NBA prvýkrát od roku 1990. Takmer 40-ročné čakanie spôsobil predovšetkým fakt, že All Star víkend často koliduje s masívne populárnou lodnou šou a boli obavy, že v meste nebude dostatok voľných miest v hoteloch pre fanúšikov oboch akcií. Najbližší Zápas hviezd bude 21. februára 2027 vo Phoenixe.
Mesto na Floride privíta smotánku NBA prvýkrát od roku 1990. Takmer 40-ročné čakanie spôsobil predovšetkým fakt, že All Star víkend často koliduje s masívne populárnou lodnou šou a boli obavy, že v meste nebude dostatok voľných miest v hoteloch pre fanúšikov oboch akcií. Najbližší Zápas hviezd bude 21. februára 2027 vo Phoenixe.