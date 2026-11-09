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V roku 2028 bude Zápas hviezd NBA v Miami

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Basketbalista Philadelphie LeBron James zakončuje v zápase NBA 8. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Mesto na Floride privíta smotánku NBA prvýkrát od roku 1990.

Autor TASR
Miami 9. novembra (TASR) - Zápas hviezd basketbalovej NBA sa v roku 2028 uskutoční v Miami. Uviedla to v pondelok agentúra AP, vedenie ligy má informáciu oficiálne zverejniť 30. novembra.

Mesto na Floride privíta smotánku NBA prvýkrát od roku 1990. Takmer 40-ročné čakanie spôsobil predovšetkým fakt, že All Star víkend často koliduje s masívne populárnou lodnou šou a boli obavy, že v meste nebude dostatok voľných miest v hoteloch pre fanúšikov oboch akcií. Najbližší Zápas hviezd bude 21. februára 2027 vo Phoenixe.
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