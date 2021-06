V Ružomberku noví tréneri i pohyb v kádri, Struhár chce byť v Top 6

Program prípravných zápasov:



22. júna o 17.00: MFK Ružomberok – FC Košice (Bešeňová)



29. júna o 16.30: MKS Pogoň Štetín – Ružomberok (Opalenica)



3. júla o 12.00: MKS Chojniczanka 1930 Chojnice – Ružomberok (Opalenica)



10. júla o 17.00: Ružomberok – FK Pohronie (Ružomberok)



17. júla o 17.00: MFK Ružomberok – MFK Karviná (Ružomberok)





Ružomberok 14. júna (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok odštartovali v pondelok prípravu na nový fortunaligový ročník už s trénerským tandemom Peter Struhár - Peter Tomko. V kádri Liptákov nastal výrazný pohyb v hráčskej kabíne, ich cieľ je skončiť v prvej šestke tabuľky.rozhovoril sa nový kouč Ružomberka Struhár, ktorý pod Čebraťom v minulosti pôsobil ako asistent trénera v druholigovom „béčku“ a predtým v mládežníckej sekcii.Čo sa týka výkonnostného plánu, Liptáci by chceli byť vyššie než v predchádzajúcej sezóne, keď obsadili ôsmu priečku.pripojil Struhár.Zo „starého“ kádra už v MFK nepokračujú Matej Čurma, Lukáš Kojnok a Dávid Filinský, ktorým sa skončili kontrakty. Na prestup Ruža získala Lukáša Fabiša a Samuela Šefčíka. Prípravný blok odštartovali aj hráči, ktorí sa vrátili z hosťovaní - Alex Holub (z Tatrana Liptovský Mikuláš), Michal Dopater a Viktor Jedinák (obaja z FC Petržalka). Na zraze chýbal Severomacedónec Tihomir Kostadinov, ktorý je momentálne s reprezentáciou svojej krajiny na európskom šampionáte a brankár Ivan Krajčírik, ten po povinnostiach v národnom tíme do 21 rokov dostal pár dní voľna navyše.uviedol Šefčík, ktorý v najvyššej súťaži má na svojom konte 62 štartov.Do kabíny Ružomberka po necelom polroku zavítal aj Ladislav Almási, ktorý na jar hosťoval v ruskom Achmate Groznyj. Nezakrýval, že jeho prioritou je naďalej zahraničný angažmán.vravel 22-ročný útočník.Ružomberčania zväčša budú zaberať v domácich podmienkach a od 27. júna do 3. júla absolvujú sústredenie v poľskej Opalenici, v rámci ktorého odohrajú dve prípravné stretnutia.