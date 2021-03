Krasokorčuľovanie: Zlato v súťaži sólistiek získala Ščerbakovová

Ruský krasokorčuliarsky tanečný pár Viktoria Sinicinová a Nikita Kacalapov počas rytmických tancov na MS v krasokorčuľovaní v Štokholme 26. marca 2021. Foto: TASR/AP

výsledky:

ženy - konečné poradie po voľných jazdách:1. Anna Ščerbakovová (FSR) 233,17 bodov, 2. Jelizaveta Tuktamyševová (FSR) 220,46, 3. Alexandra Trusovová (FSR) 217,20, 4. Karen Chenová (USA) 208,63, 5. Loena Hendrickxová (Belg.) 208,44, 6. Kaori Sakamotová (Jap.) 207,80



rytmické tance: 1. Viktoria Sinicinová, Nikita Kacalapov (FSR) 88,15 bodov, 2. Madison Hubbellová, Zachary Donohue 86,05, 3. Madison Chocková, Evan Bates (všetci USA) 85,15, 4. Piper Gillesová, Paul Poirier (Kan.) 83,37, 5. Alexandra Stepanovová, Ivan Bukin (FSR) 83,02, 6. Charlene Guignardová, Marco Fabbri (Tal.) 81,04

Štokholm 26. marca (TASR) - Novou majsterkou sveta v krasokorčuľovaní sa v piatok na šampionáte v Štokholme stala Ruska Anna Ščerbakovová. Na tróne nahradila krajanku Alinu Zagitovovú, úradujúca olympijská víťazka a majsterka sveta na podujatí absentovala, keďže na neurčito prerušila kariéru. Rusky ovládli celé pódium, keď striebro získala Jelizaveta Tuktamyševová a bronz Alexandra Trusovová.Len 16-ročná úradujúca ruská šampiónka Ščerbakovová išla do voľných jázd z prvého miesta z KP a predviedla dobrú jazdu, pri ktorej sa však nevyhla pádu. Zverenka legendárnej trénerky Eteri Tutberidzeovej získala prvú zlatú medailu na vrcholnom podujatí a vylepšila striebro z ME 2020. Tvrdosť ľadu síce okúsila hneď pri úvodnom štvoritom flipe, potom ale zabrala, dva dvojité axely a ďalšie čisté prvky jej napokon stačili na zisk titulu hneď pri debute na MS.Dvadsaťštyriročná majsterka sveta aj Európy z roku 2015 Tuktamyševová skočila dva čisté trojité axely a hoci sa nevyhla drobným chybičkám, mohla byť spokojná napriek pádu pri trojitom flipe. Na pódium sa totiž vrátila po šesťročnej pauze. Veľký posun zaznamenala ďalšia Ruska Alexandra Trusovová, ktorá pokazila KP, v ktorom skončila až dvanásta. Výbornou voľnou jazdou sa ale katapultovala na konečnú bronzovú pozíciu. Osemnásťročná Japonka Rika Kihirová, druhá po KP, zaradila v úvode len dvojitý axel namiesto štvoritého salchowa a spadla pri trojitom axeli. Ani v ďalšom priebehu sa nevyhla chybám a tak sa prepadla až na siedme miesto.Rusi po treste od Medzinárodného olympijského výboru vo Švédsku vystupujú pod skratkou FSR bez vlastnej vlajky a v prípade víťazstva im nemôžu zahrať ruskú hymnu.Najlepšie rytmické tance predviedli v tretí deň krasokorčuliarskych majstrovstiev sveta v Štokholme Rusi Viktoria Sinicinová a Nikita Kacalapov. Úradujúci vicemajstri sveta a európsky šampióni dostali od rozhodcov 88,15 bodov, čo je len o pár desatín menej ako ich osobné maximum.Do sobotných voľných tancov pôjdu z druhého miesta Madison Hubbellová a Zachary Donohue z USA, ktorí za lídrami zaostali o dva body. Tretí najlepší výkon v piatok v Ericsson Globe predviedli ďalší reprezentanti USA Madison Chocková, Evan Bates.V súťaži tančníkov sa predstavilo 31 párov, arménske duo Tina Garabeidjanová a Simon Proulx Senecal sa na poslednú chvíľu odhlásilo zo zdravotných dôvodov. Do finále sa kvalifikovalo 20 najlepších párov a 19 si zaistí účasť na budúcoročných ZOH.Šampionát v Štokholme sa koná za prísnych bezpečnostných protipandemických opatrení v tzv. bubline. Slovensko na MS tento rok nemá zastúpenie.