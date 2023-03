V Saitame sú favoriti domáci krasokorčuliari, tri súťaže so Slovákmi

Program MS v krasokorčuľovaní /v SEČ/:



streda 22. marca:



3.00 športové dvojice - krátky program



7.50 ženy - krátky program /DOBOSZOVÁ/





štvrtok 23. marca:



3.00 športové dvojice - voľné jazdy



7.50 muži - krátky program /HAGARA/





piatok 24. marca:



3.00 tanečné páry - rytmické tance /ŠIMOVÁ, AKSENOV/



9.20 ženy - voľné jazdy /DOBOSZOVÁ?/





sobota 25. marca:



4.30 tanečné páry - voľné tance /ŠIMOVÁ, AKSENOV?/



9.20 muži - voľné jazdy /HAGARA?/

Saitama 21. marca (TASR) - Pred štartom MS v krasokorčuľovaní v japonskej Saitame azda najviac rezonuje otázka, či sa domácim hviezdam Šomovi Unovi a Kaori Sakamotovej podarí zvládnuť tlak a obhájiť tituly v sólových súťažiach z vlaňajšieho šampionátu v Montpellieri. Zálusk na najcennejší kov má aj športová dvojica Riku Miurová, Rjuiči Kihara, ktorej ho vlani vo Francúzsku vyfúkli Američania Alexa Knierimová a Brandon Frazier.V multifunkčnej Saitama Super Arene odštartujú MS stredajším krátkym programom športových dvojíc, po nich sa dostanú na ľad ženy a medzi nimi aj Slovenka Ema Doboszová. V mužskej súťaži bude mať slovenské krasokorčuľovanie zastúpenie v osobe 16-ročného Adama Hagaru, pre ktorého by prienik do voľných jázd znamenal veľký úspech. Na januárových ME vo fínskom Espoo sa mu podarilo postúpiť medzi 24 najlepších, celkovo obsadil 18. pozíciu. V súťaži tanečných párov sa predstaví Anna Šimová po boku Kirilla Aksenova (14. na ME 2023).," povedal pre TASR prezident Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (SKrZ) Jozef Beständig.Uno je topfavorit mužskej súťaže, predurčuje ho k tomu výborná forma a utvorené sezónne maximum 304,46 b. Zabrániť mu v obhajobe zlata sa pokúsi 18-ročný Američan Ilia Malinin, ktorý v januári prvýkrát v kariére vyhral národné majstrovstvá, hoci voľná jazda mu nevyšla podľa predstáv. Juniorský majster sveta z minulého roka má v repertoári štvoritého axela a keď zaskáče čisto aj ďalšie skoky, môže byť z toho v Saitame životný výsledok. Do okruhu ašpirantov na medailu budú patriť aj úradujúci európsky šampión Francúz Adam Siao Him Fa, Kanaďan Keegan Messing, Talian Matteo Rizzo, či Ča Džun-hwan z Kórejskej republiky.Medzi ženami je favoritka tiež jasne vyprofilovaná. Sakamotovej najväčšími konkurentkami by podľa odborníkov mali byť Belgičanka Loena Hendrickxová a Anastasija Gubanovová z Gruzínska, ktorá pricestovala do Saitamy v pozícii úradujúcej majsterky Európy. V športových dvojiciach majú oslnivú formu domáci reprezentanti Riku Miurová a Rjuiči Kihara. Vyhrali podujatia GP ISU v Kanade a Japonsku a tiež februárové Majstrovstvá štyroch kontinentov. V ceste im, rovnako ako vlani, budú stáť Alexa Knierimová a Brandon Frazier. Príprava americkej dvojice však neprebiehala ideálne po tom, ako ich šokovala správa o infarkte ich trénera Todda Sanda, ktorý sa zotavuje v nemocnici.Súťaž tanečných párov bude ochudobnená o obhajcov zlata Gabriellu Papadakisovú a Guillaumea Cizerona. Francúzi sa po vlaňajšom triumfe na ZOH v Pekingu a na MS v Montpellieri rozhodli pre ročnú prestávku, vynechali aj ME v Espoo a nejdú ani do Japonska. Šanca získať prvýkrát titul sa tak naskytá iným dvojiciam. Podľa papierových predpokladov by si to mali rozdať Madison Chocová, Evan Bates z USA s Kanaďanmi Piper Gillesovou a Paulom Poirierom. Zlatí z ME 2023 Taliani Charlene Guignardová, Marco Fabbri tiež nie sú bez šance.