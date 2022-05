V Šamoríne sa uskutoční medzinárodná konferencia SME SI ROVNÍ

Bratislava 25. mája (TASR) - Medzinárodná konferencia SME SI ROVNÍ sa uskutoční v x-bionic sphere v Šamoríne vo štvrtok a piatok 26. a 27. mája. Je aj reakciou na kampaň Medzinárodného paralympijského výboru (MPV), ktorá vyzýva všetky medzinárodné i národné autority, aby venovali problematike zdravotne znevýhodnených väčšiu pozornosť.



Autorom projektu je predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš. "SPV sa zaoberá touto problematikou veľmi intenzívne od svojho vzniku. Uplynulých päť rokov prostredníctvom inovatívneho národného projektu SME SI ROVNÍ, ktorý vytvoril a koordinuje, pomáha ľuďom s hendikepom, aj so začleňovaním do bežného pracovného či spoločenského života. Je kampaňou, ktorá má za cieľ upozorniť, že podmienky pre život ľudí so zdravotným znevýhodnením v SR sú stále komplikované, a v najväčšej nahote na to poukazuje aj utečenecká kríza ukrajinských zdravotne znevýhodnených občanov, ktorým nevieme vytvoriť adekvátne podmienky na ich dlhodobé prežitie. Projekt SME SI ROVNÍ od svojho vzniku identifikoval veľký dlh Slovenska k pacientom s poškodením chrbtice a miechy, keďže na Slovensku absentuje ucelený program starostlivosti o spinálneho pacienta, vrátane spinálnych jednotiek a následnej sociálnej rehabilitácie," povedal Riapoš na stredajšej tlačovej konferencii.



"V rámci projektu SPV zriadil päť Centier včasnej pomoci v Kováčovej, Piešťanoch, Žiline, Košiciach a v Prešove, v ktorých poskytujeme podporu so zdravotným znevýhodnením s využitím prístupu peer-to-peer support. Znamená to, že hendikepovaným pomáhajú motivátori, ktorí majú sami zdravotné znevýhodnenie a sú na poskytovanie služieb zaškolení," priblížil fungovanie projektu manažér siete centier Milan Kašiak. Do konca roku 2021 sa prostredníctvom projektu podarilo poskytnúť pomoc viac ako 600 klientom. Na Slovensku ročne pribúda 200 až 700 úrazov chrbtice a miechy. "Rokujeme o tejto problematike aj s Ministerstvom zdravotníctva SR. Sám minister Vladimír Lengvarský prisľúbil vytvorenie spinálnych jednotiek v Košiciach, Banskej Bystrici, Ružomberku a Bratislave," dodal Riapoš.



Na konferencii by mal vystúpiť aj prezident Ukrajinského paralympijského výboru Valerij Šuškievič. Profesor Bruno Rudinský bude prezentovať problematiku spinálnych jednotiek. Na konferencii bude mať zastúpenie 20 európskych krajín. Projekt je podporený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Európskym spoločenstvom a zdrojmi SPV.