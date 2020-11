V semifinále Tipsport Kaufland Cupu Poprad zdolal Michalovce

Tipsport Kaufland Cup, semifinále, 1. zápas:



HK Dukla Ingema Michalovce - HK Poprad 0:0 (0:0, 0:1, 0:0)



Gól: 22. Svitana (Skokan, Haščák). Rozhodovali: Štefik, Žák - Bogdaň, Beniač, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.



zostavy:



HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek - Louis, Southorn, Mihálik, Ventelä, Ťavoda, Zeleňák, Zekucia, Bdžoch - Regenda, Lalancette, Takáč - Bartánus, Hickmott, Mašlonka - Török, Galamboš, Korhonen - Ragan, Češík, Chalupa



HK Poprad: Vošvrda - Drgoň, Hudec, Brejčák, Dalhuisen, Ulrych, Erving, Česánek, Kramár - Svitana, Skokan, Haščák - Vandas, Preisinger, Handlovský - Livingston, Zagrapan, Paločko - Mešár, Bjalončík, Šotek

Michalovce 3. novembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v prvom semifinálovom zápase Tipsport Kaufland Cupu na ľade HK Dukla Ingema Michalovce 1:0. O jediný gól zápasu sa postaral Patrik Svitana, ktorý v 22. minúte využil presilovku Popradu.Druhý duel, po ktorom bude známy finalista pohárovej súťaže, je na programe v stredu 16. decembra o 15.30 h v Poprade.Prvá tretina priniesla zaujímavé dianie, avšak bez gólov. V 4. minúte sa domáci dostali do prečíslenia dvoch proti jednému, ale Lalancette nedotiahol blafák do želaného konca. Popradčania si v následnej presilovke vytvorili tlak, ale bez výraznej príležitosti na skórovanie. Tú mal v polovici prvej časti domáci Galamboš, ale ani on v početnej výhode neotvoril skóre. Nepodarilo sa to ani dorážajúcim Skokanovi s Preisingerom, ktorých príležitosti zmaril brankár Tomek.Popradčania si preniesli do 2. tretiny presilovku, v ktorej si vytvorili tlak a Svitana strelou švihom otvoril skóre - 0:1. Aj v 30. minúte bolo rušno pred Tomekom, Popradčania opäť rozbehli presilovkový "kolotoč," ale bez gólového konca. V 36. minúte boli domáci blízko k vyrovnaniu, ale Takáč trafil iba ľavú žŕdku Vošvrdovej bránky a popradská obrana odolala aj následnému oslabeniu.Tretia časť bola najmä o snahe domácich o vyrovnanie, ale gólové príležitosti mali aj Popradčania. Michalovčania mali problém prekvapiť obranu súpera, ktorú držal aj rozchytaný Vošvrda. V závere zápasu sa domáci dostali aj k hre bez brankára, ale v nej si nevypracovali žiadnu sľubnú príležitosť.