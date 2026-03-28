V semifinálových zápasoch vo florbale víťazstvá Trenčína a ŠK Lido

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Bratislava 28. marca (TASR) - Úradujúci majstri vo florbalovej Extralige mužov Tsunami Záhorská Bystrica prehrali v treťom semifinále play off s 1. FBC Trenčín 3:6. V sérii však vedú 2:1. Hráči bratislavského tímu ŠK Lido uspeli na palubovke Žiliny 8:3 a v sérii vyhrávajú 2:1.

Extraliga mužov – 3. semifinále:

Tsunami Záhorská Bystrica – 1. FBC Trenčín 3:6 (1:0, 1:2, 1:4)

Góly: 20. Kovaľ (Livař), 23. Matula (Banga), 60. Šifra – 25. Masár, 32. Rantala (Hatala), 49. Rantala (Kvasnica), 53. Timko (Košinár), 54. Rantala (Hatala), 57. Rantala

/stav série: 2:1/


FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 3:8 (3:2, 0:4, 0:2)

Góly: 2. Škvarna (Korček), 8. Sabol (Jančo), 15. Miške – 2. Steller (Kopecký), 7. Pagáč (Steller), 26. Nehila (Nôta), 28. Nehila (Lelák), 31. Nehila (Lelák), 37. Nôta, 57. Kusenda (Dobrovodský), 58. Pagáč (Steller)

/stav série: 1:2/
