V Semmeringu je na rozdiel od Söldenu či Lechu aj verejnosť

Semmering 28. decembra (TASR) - Zatiaľ čo v otváracích pretekoch Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Söldene a potom aj v stredisku Lech-Zürs boli svahy pre verejnosť neprístupné, v Semmeringu to neplatí. V rakúskom dejisku pondelňajšieho obrovského slalomu a utorňajšieho slalomu žien sa lyžovať dá, ale s obmedzenou kapacitou.



Akreditované médiá sú v "bubline", všetci novinári sú ubytovaní v hoteli asi 500 metrov od svahu a do areálu pod zjazdovkou Panorama sa nikto okrem nich nedostane. Vedľajšia trať však slúži verejnosti a rovnako je otvorená aj lyžiarska škola na protiľahlej strane, kde sa od pondelkového rána učilo lyžovať niekoľko detí. Lyžiarske strediská v krajine môžu byť od 24. decembra otvorené, no bez možnosti prenocovania.



Bezpečnosť sa v súvislosti s opatreniami proti šíreniu pandémie koronavírusu dodržuje a dohliadajú na ňu policajné hliadky, ktoré sú na každom kroku. Každý lyžiar si musí kúpiť dennú permanentku online na internete, aby sa ustriehla obmedzená kapacita v areáli. Skupinové rezervácie sú zakázané. "Obmedzené sú aj miesta na parkovanie. Ak je parkovisko naplnené do určitej kapacity, ďalšieho návštevníka už nemôžeme pustiť do areálu a ani na lanovku," povedal pre TASR jeden zo strážcov parkoviska.



Do Semmeringu nikoho nepustia bez ochranného rúška, ktoré je povinné aj v otvorenom priestore. Musí sa dodržiavať predpísaná vzdialenosť najmenej jedného metra, do kabínky lanovky pustia maximálne štyroch ľudí.