V Senici po prehre s Trenčínom skončil tréner Šoltis

Senica 20. februára (TASR) - Tréner Anton Šoltis skončil na lavičke slovenského futbalového klubu FK Senica. Prvoligista o tom informoval po sobotnej domácej prehre 2:3 v 20. kole s AS Trenčín. Spolu so Šoltisom v klube skončil aj jeho asistent Ivan Lapšanský. Štyridsaťpäťročný tréner prišiel k Záhorákom spolu so svojim asistentom v lete pred začiatkom tejto sezóny. Mužstvo viedol v 20 ligových zápasoch s bilanciou 4 výhry, 5 remíz a 11 prehier.



"Trénerovi Šoltisovi aj asistentovi Lapšanskému patrí naozaj úprimné poďakovanie od majiteľa klubu a celého vedenia za prácu, ktorú tu vykonali. Nebolo to jednoduché, prísť do novotvoriaceho sa mužstva, sme všetci presvedčení, že odviedli pre klub maximum. Džentlmensky sme si podali ruky a dohodli sa na ukončení spolupráce, keďže mužstvo jednoznačne potrebuje impulz. Nebol už veľmi čas premýšľať, rozhodli sme sa k tomuto nepopulárnemu kroku. Obom trénerom želáme v ich kariére veľa úspechov a pevné zdravie," okomentoval pre klubový web rozhodnutie klubu športový riaditeľ FK Senica Filip Holec.