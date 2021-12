V Seredi padlo šesť gólov, domáci vyhrali nad Trenčínom 4:2

ŠKF ORION TIP Sereď – AS Trenčín 4:2 (2:0)



Góly: 12. a 36. Haša, 85. Radič, 86. Kadlec – 55. Azango, 63. Kadák. Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Súkeníková, ŽK: Iglesias - Hollý, Yem, Stojsavljevič.



Sereď: Chudý – Kadlec, Dias, Ljubičič, Jureškin – Potoma (82. Mičin), Iglesias – Morong, Haša (79. Gatarič), Yao (72. Popovič) – Karrica (72. Radič)



Trenčín: Fryšták – Slávik (46. Yem), Pires, Stojsavljevič, Madu – Lavrinčík – Ghali (46. Gaži), Kadák, Hollý (46. Zubairu), Azango - Ibrahim



Trnava 4. decembra (TASR) - Futbalisti ŠKF ORION TIP Sereď si v sobotnom zápase 17. kola Fortuna ligy poradili v Trnave s AS Trenčín 4:2.Sereď otvorila skóre v 12. minúte, Kadlecov center v šestnástke Yao priťukol Hašovi a ten nezadržateľne prekonal Fryštáka – 1:0. Aktivita domácich pokračovala, ale Haša ani Yao svoje šance na zvýšenie skóre nevyužili. Trenčania v 36. minúte zle rozohrali, prišlo k prečísleniu, Morongovu strelu ešte Fryšták vyrazil, ale osamotený Haša už poslal loptu do siete – 2:0. Znížiť mohol ešte v prvom polčase Ibrahim, ale jeho prudká hlavička skončila iba na brvne a odrazila sa späť do ihriska.Po zmene strán zareagoval tréner Trenčína na nepriaznivý vývoj trojnásobným striedaním a to prinieslo ovocie v 55. minúte, keď Azango po centri Kadáka strelil hlavou kontaktný gól – 2:1. V 63. min prenikol do šestnástky Zubairu, prihral Kadákovi, ktorý pred Chudým nezaváhal a vyrovnal. Domáci však v závere strhli víťazstvo na svoju stranu. Svoj prvý dotyk s loptou premenil na gól v 85. min Radič, ktorému prihral Jureškin – 3:2. O minútu neskôr sa do zakončenia hlavou v šestnástke dostal Kadlec a uzavrel skóre divokého zápasu na 4:2. Sereď napokon zvládla zápas a po výhre sa dostala po prvý raz v sezóne v tabuľke pred Trenčín.."