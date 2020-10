V sezóne 2020/2021 sa nebude hrať Liga majstrov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Zug 13. októbra (TASR) - Vedenie hokejovej Ligy majstrov zrušilo sezónu 2020/2021. Ide o reakciu na situáciu so šírením pandémie koronavírusu v Európe. Informovala o tom oficiálna stránka súťaže." povedal prezident súťaže Peter Zahner. Pôvodne bol štart naplánovaný na október, neskôr ho vedenie ligy presunulo na november, no ani tento termín nie je reálny. Aj preto prišlo k ukončeniu snáh o začiatok nového ročníka. "" povedal prezident Ligy majstrov.Vedenie Ligy majstrov už v apríli informovalo o pozmenenom formáte ročníka 2020/2021, ktorý zohľadnil situáciu so šírením koronavírusu. Nový ročník mal odštartovať priamo vyraďovacou fázou. "" poznamenal Zahner.Liga majstrov má za sebou šesť ročníkov. Zo slovenských zástupcov sa v nej predstavili hokejisti Košíc, Nitry a Banskej Bystrice, no v ročníku 2020/2021 mala byť bez slovenskej účasti.