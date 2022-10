V Singapure vyhral Perez pred Leclercom, Verstappen siedmy

Výsledky VC Singapuru F1 (59 kôl, 1 kolo: 5,063 km, spolu: 298,7 km):



1. Sergio Perez (Mex./Red Bull), 2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +7,595 s, 3. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +15,305, 4. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +26,133, 5. Daniel Ricciardo (Aus./McLaren) +58,282, 6. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +1:01,330 min, 7. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +1:03,825, 8. Sebastian Vettel (Nem./Aston Martin) +1:05,032, 9. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +1:06,515, 10. Pierre Gasly (Fr./AlphaTauri) +1:14:576, 11. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +1:33,844, 12. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +1:37,610, 13, Mick Schumacher (Nem./Haas) + 1kolo, 14. George Russell (V. Brit./Mercedes) +2 kolá, nedokončili: Juki Cunoda (Jap./AlphaTauri), Esteban Ocon (Fr./Alpine), Alexander Albon (Thaj./Williams), Fernando Alonso (Šp./Alpine), Nicholas Latifi (Kan./Williams), Čou Kuan-jüm (Čína/Alfa Romeo)

Priebežné poradie (po 17 z 22 pretekov):



1. Verstappen 341 b, 2. Leclerc 237, 3. Perez 235, 4. Russell 203, 5. Sainz 202, 6. Hamilton 170, 7. Norris 100, 8. Ocon 66, 9. Alonso 59, 10. Bottas 46, 11. Ricciardo 29, 12. Vettel 24, 13. Gasly 23, 14. Magnussen 22, 15. Stroll 13, 16. Schumacher 12, 17. Cunoda 11, 18. Kuan-jüm 6, 19. Albon 4, 20. Nyck de Vries (Hol./Williams) 2, 21. Latifi 0, 22. Nico Hülkenberg (Nem./Aston Martin) 0



Pohár konštruktérov:



1. Red Bull 576, 2. Ferrari 439, 3. Mercedes 373, 4. McLaren 129, 5. Alpine 125, 6. Alfa Romeo 52, 7. Aston Martin 37, 8. Haas, 9. AlphaTauri obaja 34, 10. Williams 6



Singapur 2. októbra (TASR) - Mexický pretekár Sergio Perez vyhral nedeľnú VC Singapuru seriálu F1. Pilot Red Bullu sa najlepšie vyrovnal s premenlivými podmienkami a v skrátenej dĺžke pretekov triumfoval pred Charlesom Leclercom a Carlosom Sainzom na Ferrari. Holanďan Max Verstappen, ktorý mohol v Singapure obhájiť majstrovský titul, skončil siedmy. Jeho stíhaciu jazdu spomalila chyba po druhom výjazde bezpečnostného vozidla.F1 sa vrátila na ázijský mestský okruh po troch rokoch a preteky poznačili premenlivé podmienky, havárie a poruchy. Do cieľa prišlo len 14 pilotov. Perez sa dostal do vedenia hneď na štarte a Leclerc naňho vyvíjal väčší tlak len v chvíľu. Tridsaťdvaročný pilot Red Bullu získal štvrtý triumf v kariére a spolu s Leclercom si udržali matematickú šancu na zisk titulu.Z mnohých vpadnutí ťažil McLaren, ktorého piloti získali dohromady 22 bodov, i Aston Martin. O dobrý výsledok sa pripravil jazdeckou chybou Lewis Hamilton, veľkú časť pretekov figuroval na štvrtej pozícii a nakoniec prišiel do cieľa na deviatom mieste.Hneď na štarte sa dostal do vedenia Perez, keď potrestal pomalú reakciu Leclerca. V nasledujúcich kolách si udržiaval mierny náskok a preteky onedlho poznačila kolízia medzi Latifim a Kuan-jümom, ktorá spôsobila prvý výjazd bezpečnostného vozidla. Po jeho odchode sa pokračovalo vo vlažnom tempe. Verstappen uviazol za Alonsom a k zmenám neprichádzalo v žiadnej časti poľa.Sériu zmätkov začala krátko pred polovicou pretekov porucha monopostu Alpine, Alonsov voz spôsobil virtuálny safety car, počas ktorého sa odvážil prezuť na stredne tvrdú zmes ako prvý Russell. V bariére následne skončil Albon na Williamse a porucha vyradila aj druhý Alpine, v ktorom sedel Ocon. Tvrdú ranu absolvoval aj Cunoda na AlphaTauri a zahodil tak šancu bodovať prvýkrát od májovej VC Španielska.Chyby neobišli ani Hamiltona, ktorý sa prepadol zo štvrtého na deviate miesto, a Verstappena. Ten po druhom odchode bezpečnostného vozidla prebrzdil pri obiehaní Norrisa a v jednej chvíli bol mimo bodovanej desiatky. Na obhajobu titulu by na mestskej trati potreboval víťazstvo a určitú dávku šťastia v podobe nízkeho umiestnenia svojich konkurentov.Krátko po polovici začalo byť jasné, že absolvovanie 61 kôl by prekročilo dvojhodinový časový limit. Odpočet sa začal 36 minút pred koncom. Vtedy už celé pole prezulo na "sliky" a niektorí odvážlivci vyskúšali aj mäkkú zmes. Necelú polhodinu pred koncom začal Leclerc vyvíjať tlak na Pereza a jazdilo sa naozaj na hrane. Mexičan však odolal a obaja piloti odhadli podmienky mokrej vozovky a monoposty doviezli do cieľa.