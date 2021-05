V širšej anglickej nominácii aj nováčikovia Godfrey a White

Provizórna nominácia Anglicka na majstrovstvá Európy:



Brankári: Jordan Pickford (FC Everton), Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Obrancovia: Luke Shaw, Harry Maguire (obaja Manchester United), Ben Chilwell, Reece James (obaja FC helsea), John Stones, Kyle Walker (obaja Manchester City), Tyrone Mings (Aston Villa), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool), Ben Godfrey (FC Everton), Ben White (Brighton & Hove Albion)

Stredopoliari: Declan Rice, Jesse Lingard (obaja West Ham United), Jordan Henderson (FC Liverpool), Kalvin Phillips (Leeds United), Mason Mount (FC Chelsea), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), James Ward-Prowse (FC Southampton)

Útočníci: Phil Foden, Raheem Sterling (obaja Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford, Mason Greenwood (obaja Manchester United), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Dominic Calvert-Lewin (FC Everton), Bukayo Saka (Arsenal Londýn), Ollie Watkins (Aston Villa)

Londýn 25. mája (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate zverejnil širšiu nomináciu na EURO 2020. Je v nej 33 mien vrátane obrancov Bena Godfreya z Evertonu a Bena Whitea z Brightonu, ktorí ešte v národnom drese nenastúpili ani raz.Southgate má ešte týždeň na to, aby definitívny zoznam účastníkov ME zúžil na 26 hráčov. Verí, že žiadneho z nich nevyradí zranenie v niektorom zo záverečných zápasov klubovej sezóny. Až 12 nominovaných Angličanov nastúpi vo finále Ligy majstrov, alebo Európskej ligy. So zraneniami laborujú kapitán Manchestru United Harry Maguire, kapitán Liverpoolu Jordan Henderson, ako aj stredopoliar Leedsu Kalvin Phillips.Angličania nastúpia v D-skupine proti Chorvátsku, Česku a Škótsku. Informovala o tom agentúra AFP.