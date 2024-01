V širšej nominácii basketbalistov USA na OH2024 James, Durant i Embiid

Širšia nominácia USA pre olympijské hry v Paríži:



Bam Adebayo (Miami), Jarrett Allen (Cleveland), Paolo Banchero (Orlando), Desmond Bane (Memphis), Scottie Barnes (Toronto), Devin Booker (Phoenix), Mikal Bridges (Brooklyn), Jaylen Brown (Boston), Jalen Brunson (New York), Jimmy Butler (Miami), Alex Caruso (Chicago), Stephen Curry (Golden State), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Pheonix), Anthony Edwards (Minnesota), Joel Embiid (Philadelphia), De'Aaron Fox (Sacramento), Paul George (Los Angeles Clippers), Aaron Gordon (Denver), Tyrese Haliburton (Indiana), James Harden (Clippers), Josh Hart (New York), Tyler Herro (Miami), Jrue Holiday (Boston), Chet Holmgren (Oklahoma City), Brandon Ingram (New Orleans), Kyrie Irving (Dallas), Jaren Jackson (Memphis), LeBron James (Lakers), Cam Johnson (Brooklyn), Walker Kessler (Utah), Kawhi Leonard (Clippers), Damian Lillard (Milwaukee), Donovan Mitchell (Cleveland), Chris Paul (Golden State), Bobby Portis (Milwaukee), Austin Reaves (Lakers), Duncan Robinson (Miami), Jayson Tatum (Boston), Derrick White (Boston), Trae Young (Atlanta)







Los Angeles 24. januára (TASR) - Basketbalisti USA plánujú na olympijských hrách v Paríži štartovať v najsilnejšom zložení. V utorok zverejnenej širšej nominácii nechýbajú ani LeBron James, Kevin Durant a Stephen Curry. Na 41-člennom zozname je aj kamerunský rodák a úradujúci MVP ligy Joel Embiid, ktorý sa rozhodol reprezentovať USA iba minulý rok.Američania získali zlato pod piatimi kruhmi štyrikrát za sebou, no v uplynulých rokoch čelili poklesu reputácie. Na predchádzajúcich dvoch svetových šampionátoch v rokoch 2019 a 2023 nezískali cenný kov a na olympiáde v Tokiu síce napokon triumfovali, no v základnej skupine tím okolo Kevina Duranta zdolali Francúzi.Návrat do reprezentácie tak ohlásili aj veteráni, 39-ročný LeBron James sa môže predstaviť pod piatimi kruhmi prvýkrát od roku 2012 a môže získať tretie zlato, pričom bronz má ešte z Atén 2004. Durant môže zabojovať o štvrtý titul, Curry by absolvoval na olympiáde premiéru. "" vyhlásil športový riaditeľ tímu a olympijský šampión z Atlanty 1996 Grant Hill.Američania zároveň zverejnili aj program prípravných duelov, ktoré absolvojú pred štartom v Paríži. V Las Vegas sa 10. júla stretnú s Kanadou, v Londýne ich čaká stretnutie s Južným Sudánom 20. júla a Nemeckom o dva dni neskôr. Všetci traja ich súperi majú už účasť v Paríži istú.