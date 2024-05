V širšej nominácii Škótska na EURO je aj 18-ročný nováčik Doak

širšia nominácia Škótska na ME 2024:



brankári: Angus Gunn (Norwich City), Zander Clark (Heart of Midlothian), Craig Gordon (Heart of Midlothian), Liam Kelly (Motherwell)



obrancovia: Andy Robertson (FC Liverpool), Kieran Tierney (Real Sociedad San Sebastian), Jack Hendry (Al Ettifaq), Ryan Porteous (FC Watford), Liam Cooper (Leeds United), Scott McKenna (FC Kodaň), Grant Hanley (Norwich City), Greg Taylor (Celtic Glasgow), John Souttar (Glasgow Rangers), Anthony Ralston (Celtic Glasgow), Ross McCrorie (Bristol City)



stredopoliari: Callum McGregor (Celtic Glasgow), Ryan Christie (AFC Bournemouth), Billy Gilmour (Brighton), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Manchester United), Stuart Armstrong (FC Southampton), Ryan Jack (Glasgow Rangers)



útočníci: Lyndon Dykes (Queen's Park Rangers), Che Adams (FC Southampton), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian), Ben Doak (FC Liverpool), James Forrest (Celtic Glasgow)



Glasgow 22. mája (TASR) - Nováčik Ben Doak figuruje v širšej 28-člennej nominácii škótskej futbalovej reprezentácie na ME 2024. Osemnásťročný krídelník FC Liverpool dostal dôveru trénera Stevea Clarka napriek tomu, že od decembra pauzuje pre zranenie kolena.Clarkovi budú pre zranenie na šampionáte chýbať obrancovia Aaron Hickey a Nathan Patterson i Lewis Ferguson z Bologne, ktorý sa stal najlepším stredopoliarom v tomto ročníku talianskej Serie A. K najväčším oporám tímu by mali patriť Andy Robertson z Liverpoolu, John McGinn z Aston Villy a Scott McTominay z Manchestru United.Škóti sa v základnej A-skupine stretnú s domácim Nemeckom, Švajčiarskom a Maďarskom. Pred turnajom ešte odohrajú prípravné duely proti Gibraltáru a Fínsku." uviedol skúsený zadák Robertson.