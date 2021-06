V širšej nominácii Slovákov na predkvalifikáciu MS 2023 je 24 hráčov

Širšia nominácia na druhé kolo predkvalifikácie MS 2023 (13. – 18. augusta, Skopje/Sev. Mac.):



hráči: Mário Ihring (OSE Lions/Maď.), Matej Majerčák (BC Prievidza), Marcel Bátovský (USK Praha/ČR), David Novák (BA Nymburk/ČR), Juraj Páleník (BK Opava), Adam Antoni (Spišskí Rytieri), Matúš Malovec, Timotej Malovec, Richard Körner, Michael Fusek (všetci Inter Bratislava), Šimon Krajčovič, David Abrhám, Martin Bachan (všetci Patrioti Levice), Matúš Hronský (Wasatch Academy/USA), Jakub Mokráň, Šimon Turza (obaja Iskra Svit), Jakub Merešš (BK JIP Pardubice/ČR), Jakub Petráš, Róbert Rožánek (obaja BC Geosan Kolín/ČR), Roman Skvašik (Raiffeisen Mattersburg Rocks/Rak.), Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona/Šp.), Marek Doležaj (Syracuse University/USA), Tomáš Pavelka (TAU Castello/Šp.), Maroš Zeližňák (Jacksonville State University/USA)



realizačný tím: Oleg Meleščenko - hlavný tréner, Michal Madzin, Maroš Helmecy - asistenti trénera, Miroslav Páleník - manažér tímu, Jakub Chudý - kondičný tréner, Juraj Sluka - fyzioterapeut, MUDr. Richard Demovič – lekár

Bratislava 22. júna (TASR) – Tréner slovenskej mužskej basketbalovej reprezentácie Oleg Meleščenko oznámil širšiu 24-člennú nomináciu pre druhé kolo predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023, v ktorej by mohlo debut medzi mužmi absolvovať až 11 hráčov. Jeho zverenci sa v nej v rámci F-skupiny stretnú so Severným Macedónskom a Švajčiarskom.Slováci sa už stretli pod taktovkou nového reprezentačného kouča, na začiatku júna sa konalo v bratislavskej Eurovia aréne štvordňové sústredenie. Počas neho si reprezentačný tréner otestoval viacerých potenciálnych adeptov na dres Slovenska. "J,“ vravel tréner Slovenska počas sústredenia.Viaceré mená sa napokon dostali do širšieho výberu pre druhú fázu predkvalifikácie MS 2023. Debut medzi mužmi by teoreticky mohli absolvovať Adam Antoni, Marcel Bátovský, Matúš Hronský, Matúš Malovec, Timotej Malovec, Jakub Mokráň, David Novák, Juraj Páleník, Roman Skvašik, Šimon Turza alebo Maroš Zelizňák. ",“ vyjadril sa manažér tímu Miroslav Páleník pre oficiálny web Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).Už teraz je známe, že jeho zverenci sa v druhom kole predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2023 stretnú v F-skupine so Švajčiarskom a Severným Macedónskom. O dve postupové miestenky sa pobijú od 13. do 18. augusta. Do "bubliny" v Skopje odcestuje reprezentácia Slovenska 9. augusta.