V Skalici skončili hlavný tréner Oulehla a asistent Absolon

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Skalický klub uskutočnil zmeny v realizačnom tíme po sobotňajšej prehre v 16. kole Niké ligy na trávniku Tatrana Prešov (2:3).

Autor TASR
Skalica 30. novembra (TASR) - Vedenie účastníka futbalovej Niké ligy MFK Skalica ukončilo spoluprácu s hlavným trénerom Davidom Oulehlou a jeho druhým asistentom trénera Kevinom Absolonom. Informovalo o tom na oficiálnej klubovej webstránke.

Skalický klub uskutočnil zmeny v realizačnom tíme po sobotňajšej prehre v 16. kole Niké ligy na trávniku Tatrana Prešov (2:3). Oulehla viedol tím od septembra 2024, Absolon sa pripojil k družstvu počas tohto leta.

Skalica má po 16 odohraných zápasoch na konte 12 bodov a je v tabuľke na jedenástej priečke s bilanciou dvoch výhier, šiestich remíz a ôsmich prehier. V prípade, že by zostala na tejto pozícii, tak by ju čakala baráž o udržanie sa v najvyššej súťaži.

Klub plánuje oznámiť meno nového šéfa lavičky v najbližších dňoch.
