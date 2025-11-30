< sekcia Šport
V Skalici skončili hlavný tréner Oulehla a asistent Absolon
Skalický klub uskutočnil zmeny v realizačnom tíme po sobotňajšej prehre v 16. kole Niké ligy na trávniku Tatrana Prešov (2:3).
Autor TASR,aktualizované
Skalica 30. novembra (TASR) - Vedenie účastníka futbalovej Niké ligy MFK Skalica ukončilo spoluprácu s hlavným trénerom Davidom Oulehlou a jeho druhým asistentom trénera Kevinom Absolonom. Informovalo o tom na oficiálnej klubovej webstránke.
Skalický klub uskutočnil zmeny v realizačnom tíme po sobotňajšej prehre v 16. kole Niké ligy na trávniku Tatrana Prešov (2:3). Oulehla viedol tím od septembra 2024, Absolon sa pripojil k družstvu počas tohto leta.
Skalica má po 16 odohraných zápasoch na konte 12 bodov a je v tabuľke na jedenástej priečke s bilanciou dvoch výhier, šiestich remíz a ôsmich prehier. V prípade, že by zostala na tejto pozícii, tak by ju čakala baráž o udržanie sa v najvyššej súťaži.
Klub plánuje oznámiť meno nového šéfa lavičky v najbližších dňoch.
