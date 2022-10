Strelkyňa Hocková skončila štvrtá vo finále skeetu

skeet žien - finále:



1. Diana Bacosiová (Tal.) 37, 2. Amber Hillová (V.Brit.) 31, 3. Samantha Simontonová (USA) 24, 4. Vanesa HOCKOVÁ (SR) 15, ...., širšie finále: Danka BARTEKOVÁ (SR) 16



Osijek 9. októbra (TASR) - Slovenská strelkyňa Vanesa Hocková obsadila na MS v brokových zbraniach v chorvátskom Osijeku štvrté miesto v skeete. V nedeľnom finále trafila 15 z 20 terčov. Medaila jej síce tesne unikla, ale vybojovala si miestenku na OH 2024 v Paríži.Zlato získala Diana Bacosiová z Talianska. Do osemčlenného finále sa prebojovala aj druhá slovenská reprezentantka Danka Barteková, ktorá však nepostúpila do užšieho štvorčlenného finále.Dvadsaťdvaročná Hocková sa premiérovo predstavila vo veľkom finále skeetu, do najlepšej osmičky postúpila z druhého miesta v kvalifikácii vďaka novému osobnému rekordu 122 terčov. V užšom štvorčlennom finále vypadla ako prvá, keď po sérii 20 terčov už ďalej nepokračovala. Bacosiová ukázala výbornú formu, keď minula iba jeden terč z 38. Na pódiu ju doplnili víťazka kvalifikácie - strieborná Britka Amber Hillová (31) a bronzová Samantha Simontonová z USA (24).Barteková, ktorá skončila v kvalifikácii siedma, zostrelila v širšom finále 16 terčov, na postup do užšieho finále potrebovala trafiť 27. Tretia zo Sloveniek Martina Štibravá obsadila v kvalifikácii v konkurencii 61 pretekárok nepostupové 18. miesto.