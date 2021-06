V Škótsku spojili so šampionátom takmer 2000 pozitívne testovaných

Glasgow 30. júna (TASR) - Škótske úrady zaznamenali takmer 2000 prípadov nákazy koronavírusom v súvislosti so sledovaním zápasov futbalových ME 2020 na štadiónoch, verejných priestoroch a domácnostiach.



"Údaje o 1991 prípadoch sa týkajú prvých dvoch týždňov šampionátu, keď škótska reprezentácia odohrala dve stretnutia v Glasgowe a jedno v Londýne," informuje agentúra AP.



Podľa zverejnených dát 1294 pozitívne testovaných cestovalo 18. júna do Anglicka na zápas s domácim výberom, no iba 397 z nich videlo stretnutie priamo na štadióne Wembley. Päťdesiatpäť prípadov má súvis s fanúšikovskou zónou v Glasgowe. Tri štvrtiny prípadov tvoria osoby vo veku 20 až 39 rokov a deväť z desiatich prípadov sú muži.



Úrad pre verejné zdravie neposkytol odpoveď na otázku, koľko z infikovaných osôb bolo očkovaných.