V skupine o udržanie sa remizovali Košice s Trenčínom

FC Košice - AS Trenčín 0:0



Rozhodovali: Očenáš - Jánošík, Čajka, ŽK: Obounet, Gallovič - Gajdoš, Stolica (mimo ihriska), 2352 divákov.



Košice: Figueiredo - Šindelář, Kružliak, Innocenti, Davis - Hočko, Faško (80. Jones), Gallovič - Obounet (67. Qose), Medved



Trenčín: Kukučka - Kmeť, Bondarenko, Stojsavljevič, Kozlovský (74. Skovajsa) - Bariš - Gong, Ben Sallam (65. Emeka), Gajdoš (74. Djerlek), Jude (74. Uchegbu) - Kupusovič

MFK Skalica - MFK Dukla Banská Bystrica 1:2 (0:1)



Góly: 76. Krčík - 39. Veselovský, 54. Rymarenko. ŽK: Smékal, Krčík - Považanec. Rozhodovali: Ruc – Straka, Kuba.



Skalica: Luksch - Krčík, Hradecký, Podhorin, Černek - Nagy, Hollý (59. Mášik) - Morong, Haša (79. Sobczyk), Gaži (59. Matejov) - Smékal



Banská Bystrica: Hruška - Pišoja, Mensah, Godál, Migaľa, Záhumenský (76. Marquinho) - Richtárech (81. Považanec), Veselovský (Slebodník), Hlinka - Rymarenko (90.+1. Ľupták), Polievka (81. Depetris)

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Zemplín Michalovce 0:2 (0:0)



Góly: 63. Van Kessel, 82. Šimko. ŽK: Duga, Brenkus - Niarchos, Magda, Šimko, Jánošík. Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Vorel



Zlaté Moravce: Lukáč - Suľa, Gono, Nagy, Jinjolava – Balič (66. Brenkus), Duga - Mondek, Dulay (78. J.Švec) - Kuzma, Tabatadze (57. J. Švec)



Michalovce: Frelih – Magda (88, Jánošík), Dzotsenidze, Marjanovič, Bahi - Van Kessel (69. Šimko), Žofčák (69. Vaško), Bednár, Danko (88. Martinez) - Marcin, Niarchos (72. Arevalo Acosta)

Košice 9. marca (TASR) - Futbalisti FC Košice a AS Trenčín remizovali 0:0 v 1. kole v skupine o udržanie sa v Niké lige. Košičania bodovali v treťom zápase po sebe, no ich náskok na predposlednú priečku znamenajúcu baráž je po víťazstve Michaloviec v Zlatých Moravciach už iba päťbodový. Trenčania sú v šesťčlennej skupine na priebežnom druhom mieste s dvojbodovým mankom na Banskú Bystricu, ktorá si upevnila priečku, z ktorej sa tím kvalifikuje do Európskej konferenčnej ligy.Trenčania sa snažili v prvom polčase diktovať hru a mali aj viac streleckých pokusov, niekoľko nádejných šancí mali aj domáci. V 16. minúte sa Obounet dostal k zakončeniu v šestnástke, ale brankár Trenčanov Kukučka pohotovo zareagoval. Krátko na to mali sľubnú príležitosť aj hostia, Sunday Jude v nádejnej pozícii prestrelil bránku. Skóre neotvoril ani kapitán hostí Bariš, keď v 32. minúte prekopol bránku.Krátko po prestávke sa Košičania pokúsili o signál po priamom kope, Kružliak skrotil loptu pre Medveda, no ten ju nedokázal spracovať. Tímy si v druhom dejstve dávali pozor na chyby v defenzíve a napokon nedokázali nájsť recept na obranu súpera.Futbalisti Banskej Bystrice vyhrali v úvodnom kole skupiny o udržanie v Niké lige na pôde Skalice 2:1. Víťazný gól na priebežných 2:0 strelil v 54. minúte Martin Rymarenko.Dukla je siedma, vedie tak tabuľku skupiny o udržanie a živí nádej na play off o futbalovú Európu. Vyhrala po troch zápasoch a pred ôsmym Trenčínom má náskok dva body. Deviatej Skalici chýba na jej sobotňajšieho súpera priepastných štrnásť bodov.Futbalisti Michaloviec vyhrali v úvodnom kole skupiny o udržanie v Niké lige na pôde Zlatých Moraviec 2:0. Víťazný gól strelil v 63. minúte legionár Gino van Kessel.Hostia tak vyhrali druhý zápas po sebe i v sezóne. Obe víťazstvá boli nad Zlatými Moravcami, s ktorými si poradili v záverečnom kole základnej časti 4:1. Priblížili sa ku hranici záchrany a na desiate Košice strácajú päť bodov. Zlaté Moravce majú na poslednom mieste deväťbodové manko na svojho sobotňajšieho súpera a v lige nebodovali presne tri mesiace.