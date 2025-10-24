< sekcia Šport
V šlágri 6. kola MOL úspešnejšia Dunajská Streda, Šaľu zdolala 31:26
Oba tímy v predošlých piatich zápasoch neprehrali a zverenky trénera Petra Pčolu si tak pripísali prvú stratu v nadnárodnej súťaži.
Autor TASR
Šaľa 24. októbra (TASR) - Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda zvíťazili v šlágri 6. kola MOL ligy nad HK Slovan Duslo Šaľa 31:26 a sú bez straty na čele tabuľky. Oba tímy v predošlých piatich zápasoch neprehrali a zverenky trénera Petra Pčolu si tak pripísali prvú stratu v nadnárodnej súťaži. Hosťujúce hráčky nasmerovala za výhrou najmä sedemgólová Kristína Pastorková.
MOL liga - 6. kolo:
HK Slovan Duslo Šaľa - HC DAC Dunajská Streda 26:31 (15:14)
najviac gólov: Vargová 8/5, Rajnohová 5, Ščípová 4 - Pastorková 7/1, Franušičová a Boadová Coronadová po 5. Rozhodovali: Budzák, Záhradník, 7m: 5/5 - 4/2, vylúčené: 4:9.
