V šlágri českej futbalovej ligy zvíťazila Slavia nad Plzňou 2:0

Česká liga - 13. kolo:



Slavia Praha - Viktoria Plzeň 2:0 (0:0)



Góly: 65. Lingr, 90.+5. Krmenčík, ČK: 11. Řezník, 81. Pernica, 90.+1. Mosquera (všetci Plzeň) po 2. ŽK



/J. Hromada (Slavia) hral do 46. min/



FK Jablonec - FK Pardubice 1:1 (1:1)



Góly: 10. Čvančara - 30. Tischler



/J. Považanec (Jablonec) hral do 71. min/



FK Mladá Boleslav - FC Hradec Králové 3:2 (2:1)



Góly: 29. DANCÁK, 45. Ewerton, 78. Doudera - 41. Rada, 51. Vlkanova



/S. Dancák odohral celý duel - E. Prekop nastúpil v 83. min/



Baník Ostrava - Sparta Praha 2:2 (0:1)



Góly: 50. Buchta, 88. Tetour (z 11 m) - 31. Pešek, 72. HANCKO (z 11 m)



/V. Budinský odchytal celý duel, L. Almási odohral celé stretnutie - D. Hancko odohral celý duel a v 60. min uvidel ŽK, L. Haraslín hral do 67. min, L. Štetina sedel na lavičke/





Praha 31. októbra (TASR) - V šlágri najvyššej českej futbalovej súťaže zvíťazila Slavia Praha nad Viktoriou Plzeň 2:0. Západočesi si však aj po nedeľnom zápase 13. kola pred svojím súperom udržali na čele tabuľky náskok jedného bodu.Zápas poznačila červená karta Plzne, ktorú už v 11. min uvidel za tvrdý faul Radim Řezník. V záverečnej desaťminútovke uvideli navyše Plzenčania ďalšie dve červené karty. V dueli sa predstavil aj slovenský stredopoliar Juraj Hromada, ktorý odohral za Slaviu prvý polčas.Hráči Sparty Praha ukončili v českej najvyššej súťaži štvorzápasovú víťaznú sériu, na pôde Baníku Ostrava remizovali 2:2. O jeden gól "rudých" sa postaral aj slovenský obranca Dávid Hancko, ktorý v 72. minúte premenil pokutový kop.Sieť rozvlnil zo Slovákov aj stredopoliar Samuel Dancák z Mladej Boleslavi, ktorý otvoril skóre duelu s Hradcom Králové. Jeho mužstvo zvíťazilo 3:2 a patrí mu siedma priečka v tabuľke.