Niké liga: V šlágri kola sa zrodila remíza, vedie Žilina

Na snímke zľava Mário Sauer (Žilina), Matej Moško a Samuel Suľa (obaja ViON) bojujú o loptu v zápase 5. kola futbalovej Niké ligy MŠK Žilina - FC ViON Zlaté Moravce v Žiline v sobotu 26. augusta 2023. Foto: TASR Daniel Stehlík

Bratislava 28. augusta (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina sú po 5. kole na čele Niké ligy. Pozíciu lídra si udržali po zápase so Zlatými Moravcami, v ktorom triumfovali 3:2 po góle z nadstaveného času. Podbrezová a Trenčín nevyužili príležitosť dotiahnuť sa na "šošonov" a vo vzájomnom stretnutí remizovali 2:2. Prvé víťazstvo v sezóne dosiahol nováčik z Košíc, ktorý na ihrisku trápiacich sa Michaloviec triumfoval 2:0.Michalovčania nedokázali skórovať ani v piatom zápase v sezóne a na konte majú naďalej iba jeden bod za bezgólovú remízu v 1. kole s Dunajskou Stredou. Proti Košiciam zaostali najmä v prvom polčase, v ktorom hostia rozhodli o víťazstve. Išlo o historicky prvý vzájomný zápas týchto tímov v najvyššej súťaži.Hráči Zlatých Moraviec viedli v Žiline 1:0 aj 2:1, ale napokon odišli bez bodov. O ich štvrtej prehre v sezóne rozhodol v 7. minúte nadstaveného času Eric Bille, keď po dlhom výkope brankára Belka využil nedôraz defenzívy súpera.Aj v šlágri kola medzi Podbrezovou a Trenčínom rozhodol gól z nadstaveného času. Trenčania viedli 1:0, neskôr prehrávali 1:2, no napokon si ako prvý tím v sezóne odniesli bod z Podbrezovej. V 4. minúte nadstaveného času o tom rozhodol vlastný gól Mareka Kristiána Bartoša, od ktorého sa lopta odrazila po rohovom kope.Domáci tím nebol spokojný ani v Dunajskej Strede, ktorá pred vlastnými divákmi podľahla Banskej Bystrici. Pre DAC to bola prvá prehra v ročníku, Banskobystričania zvíťazili v treťom zápase za sebou. Víťazný gól strelil v 74. minúte Róbert Polievka.V zápase dvoch tímov, ktoré skórovali v každom z doterajších duelov, sa zrodila bezgólová remíza. Skalica ani Trnava nedokázali napriek viacerým šanciam prekonať súperovho brankára a v nedeľňajšom večernom zápase si podelili body. Skaličania tým zastavili sériu prehier na čísle tri.Ku skompletizovaniu zápasov 5. kola zostáva dohrať duel medzi Ružomberkom a Slovanom Bratislava. Na programe je v stredu 27. septembra.Niké liga - 5. kolo:MŠK Žilina - ViOn Zlaté Moravce 3:2 (1:2)Góly: 27. Ďuriš, 84. Kopas, 90.+7 Bille - 14. a 26. Mondek. Rozhodovali: Gemzický - Jekkel, Kmec, ŽK: Addo - Mijič, Slávik, 1419 divákov.MŠK Žilina: Belko - Minárik, Stojčevski, Nemčík - Rusnák (59. Javorček), Myslovič (46. Gidi), Sauer (79. Kopas), Bari - Essomba (59. Addo), Ďuriš, Iľko (79. Bille)ViOn: Slávik - Suľa (73. Majdan), Moško, Nagy, Čonka - Gono, Duga - Mondek, Weir (46. Tumma), J. Švec (61. Brenkus) - Čerepkai (69. Mijič)FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 2:2 (1:1)Góly: 42. Kováčik, 47. Sanusi - 38. Rahim Ibrahim, 90.+4 Bartoš (vl.). Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Pacák, ŽK: Kováčik, Bartoš, Osei – Kupusović, Rahim Ibrahim, Akila, 1713 divákov.Podbrezová: Ludha – Bartoš, Bakaľa, Grešák – Kováčik, Paraj, M. Oravec, Talakov (78. Blahút) – Galčík (89. Kuzma), Kabongo (89. Špyrka), Sanusi (66. Osei)Trenčín: Dias – Kmeť, Bagin, Stojsavljevič, Kozlovský – Bondarenko (62. Hollý) – Gong (86. Sunday), Bariš, Rahim Ibrahim, E. Soares – Kupusovič (55. Akila)FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Dukla Banská Bystrica 1:2 (0:0)Góly: 53. Gavrič – 58. Rymarenko, 74. Polievka. Rozhodovali: Kráľovič – Pozor, Vitko, ŽK: Risvanis, Andzouana, Pinto - Godál, 5635 divákovFC DAC: Popovič - Pinto, Risvanis, Csinger, Andzouana – Káčer (77. Čermák), Dimun (87. Vitális), Herc – Ramadan (61. Niarchos), Trusa (77. Veselovský), Gavrič (87. Záhradník)MFK Dukla: Hruška – Migaľa (83. Pišoja), Uhrinčať, Godál, Willwéber, Záhumenský - Ľupták, Richtárek (79. M. Hlinka) – Rymarenko (90. Depetris) – Acosta (90. Joao Silva), Polievka (83. Slebodník)MFK Zemplín Michalovce - FC Košice 0:2 (0:2)Góly: 36. Medved, 41. Marjanovič (vlastný). Rozhodovali: Marhefka - Zemko, Kuba, ŽK: Bahi - Turčák, Golikov, 2074 divákovMichalovce: Száraz - Bednár, Marjanovič, Volanakis, Šimko (64. Magda), Bahi - Karasjuk, D. Pavúk, Steinhübel (46. Danko) - Marcin (46. Žofčák), Issa (46. Jánošík)Košice: Kira - Golikov (90.+1 Sovič), Šindelář, Mizerák, Krivák - Greššák (77. Qose), Turčák (89. Petrák) - Fabiš, Faško, Pačinda (76. Vasiľ) - Medved (88. Sagna)MFK Skalica - FC Spartak Trnava 0:0Rozhodovali: Smolák - Štofik, Košecký, ŽK: Nagy, Kousal - Azango, Procházka, Bainovič, 3000 divákovSkalica: Luksch – Krčík, Ranko, Podhorin, Rudzan – Matejov (58. Kousal), M. Nagy, Hollý (81. Mášik), Yao – Vlasko (71. Sobczyk) – Smékal (81. Alves)Trnava: Takáč – Šulek, Štetina (46. Koštrna), Gorosito (46. Kóša), Kompan – Bukata (61. Procházka) – Bainovič (71. Ofori), Štefánik – Azango, Ristovski (61. Paur), Osenitabuľka:1. Žilina 5 4 0 1 14:7 122. Podbrezová 5 3 1 1 9:5 103. Trenčín 5 3 1 1 12:9 104. Banská Bystrica 5 3 1 1 10:8 105. Dunajská Streda 5 2 2 1 9:5 86. Slovan Bratislava 3 1 2 0 4:3 57. Trnava 4 1 2 1 4:3 58. Skalica 5 1 1 3 5:6 49. Ružomberok 4 1 1 2 5:9 410. Košice 4 1 1 2 4:8 411. Zlaté Moravce 5 0 1 4 3:9 112. Michalovce 4 0 1 3 0:7 1