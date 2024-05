V Slovane predĺžili s Bajričom, nepokračujú Borjan, Križan a Risvanis

Slovan predĺžil kontrakt s Kenanom Bajričom do roku 2028



Na snímke vľavo tréner Vladimír Weiss st., uprostred Kenan Bajrič a vpravo Lukáš Paushek (všetci ŠK Slovan) počas zápasu 1. predkola kvalifikácie Ligy majstrov UEFA ŠK Slovan Bratislava – FC Swift Hesper 12. júla 2023 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 17. mája (TASR) - Dres futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava nebudú ďalej obliekať brankár Milan Borjan a obrancovia Richard Križan a Spyros Risvanis. Úradujúci šampión Niké ligy to oznámil v piatok prostredníctvom oficiálneho webu.Borjanovi skončí hosťovanie z Crvenej Zvezdy Belehrad, dvojici obrancov vypršia kontrakty, ktoré klub nepredĺži. "povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.Borjan prišiel do kádra "belasých" počas minulého leta na ročné hosťovanie z CZ Belehrad. Účastník svetového šampionátu 2022 v Katare sa stal tímovou jednotkou, pričom celkovo odchytal 41 zápasov. Rozlúčkou so Slovanom bude pre neho sobotňajší záverečný zápas ligového ročníka s MFK Ružomberok.poznamenal Kmotrík ml.Futbalový klub Slovan Bratislava v piatok predĺžil zmluvu so slovinským obrancom Kenanom Bajričom do roku 2028." vyhlásil pre oficiálnu stránku generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.Dvadsaťdeväťročný Bajrič prišiel do Slovana začiatkom roka 2018 z Olimpije Ľubľana. Bol na začiatku úspešnej éry, keď sa tešil z titulov v sezónach 2018/19, 2019/20 i 2020/21. V belasom drese si zahral v skupine Európskej ligy na jeseň 2019. Od leta 2021 strávil dve sezóny na hosťovaní na Cypre. Po tom, ako sa pred rokom vrátil, patril k najvyťaženejším hráčom tímu. Naskočil do 44 z celkového počtu 51 súťažných duelov." povedal.