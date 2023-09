V Slovane riešia nepriaznivé výsledky, klub vydal stanovisko

Bratislava 25. septembra (TASR) - Vedenie hokejového klubu Slovan Bratislava vydalo stanovisko k nepriaznivým výsledkom mužstva v prebiehajúcej sezóne Tipos extraligy. Tím prehral tri zo štyroch duelov a v tabuľke mu patrí 10. miesto.



Vedenie klubu a rovnako aj jeho priaznivci nie sú spokojní so vstupom mužstva do novej sezóny. Sklamaním sú nielen doterajšie výsledky, ale aj hra a výkony, ktorými sa tím prezentoval v jednotlivých zápasoch. "Akcionárom klubu je jasné, že takýmto smerom sa celkový herný prejav mužstva nemôže ďalej uberať a zaoberajú sa viacerými návrhmi riešení, ako v čo možno najkratšom čase zastaviť aktuálnu športovú krízu mužstva a vrátiť ho na víťaznú vlnu. Tieto riešenia si vyžadujú istý čas a sú súčasťou nadväzujúcich procesov, avšak klub pracuje na tom, aby športová verejnosť s nimi bola konkrétnejšie oboznámená v priebehu niekoľkých dní, pravdepodobne ešte do najbližšieho extraligového zápasu Slovana na ľade Nitry," uviedol klub vo vyhlásení.