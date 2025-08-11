< sekcia Šport
V Slovenskej bejzbalovej lige pokračuje víťazná séria Fooze
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - V Slovenskej bejzbalovej lige (SBL) pokračuje v nadstavbovej časti víťazná séria Fooze Bratislava, štvrtý úspech zaznamenali po výsledku 19:3 proti Akademiku Košice a umiestnili sa na šiestej pozícii.
Košickému družstvu sa podarilo získať prvý triumf v nadstavbovej časti, keď zdolali EIB Aeros 12:7. B-tím Apolla Bratislava bol tiež premiérovo úspešný, nad Outmen Skalica triumfoval 17:6. Angels Trnava majú za sebou zápasový bohatý víkend, v SBL-ke zdolali Skalicu 10:0. Okrem toho sa predstavili v druhej rakúskej lige, kde uhral so Schremse Beers výhru 9:6 a prehru 13:16.
Suverén slovenskej scény Apollo Bratislava sa v rámci podujatia Summer Baseball Clash predstavil trikrát proti reprezentačnému tímu Ukrajiny, vo všetkých prípadoch vzišiel z konfrontácie víťazne (2:0, 12:5, 5:2)
