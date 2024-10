V slovenskej nominácii je premiérovo Hranica, návrat Takáča

Bratislava 3. októbra (TASR) - Francesco Calzona zaradil pred zápasmi Slovenska vo futbalovej Lige národov do nominácie premiérovo obrancu Timoteja Hranicu zo Žiliny. Slováci odohrajú v piatok 11. októbra v C-divízii duel proti Švédsku a o tri dni neskôr sa predstavia na pôde Azerbajdžanu. V nominácii absentuje zranená brankárska jednotka Martin Dúbravka (Newcastle), trojicu gólmanov tak doplnil Dominik Takáč zo Slovana.



Okrem Dúbravku sú zranení aj jeden z najlepších strelcov tohtoročných ME Ivan Schranz a kľúčový stredopoliar Juraj Kucka. "Neteší ma to, máme aj Ondreja Dudu a Tomáša Suslova, ktorí nie sú v ideálnej forme. Ideme do týchto zápasov v nie najlepšej forme," povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii Calzona.



Devätnásťročného pravého obrancu Hranicu sleduje tréner so svojim tímom od jeho príchodu do "áčka" Žiliny na začiatku tohto roku. "Chceme ho vidieť na pozícii pravého obrancu, chceme vidieť ako pracuje pod našimi rukami a s hráčmi z reprezentácie. Je to jediný spôsob, ako zistiť, či má hráč potenciál do budúcnosti," vysvetlil Calzona. Zároveň dodal, že Hranica o týždeň opustí tím, pripojí sa k reprezentácii do 21 rokov a do zápasov LN tak nezasiahne.