V slovenskej výprave prepukol koronavírus, na MS v plávaní skončila

Abú Zabí 19. decembra (TASR) - Slovenská výprava predčasne ukončila svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta v plávaní v krátkom bazéne v Abú Zabí. Dôvodom je prepuknutie koronavírusovej nákazy v tíme, pozitívne testy mali štyri osoby a v karanténe sú aj ďalšie tri ako blízke kontakty.



Slováci nezasiahli už do nedeľňajších rozplávb. "Na základe viacerých pozitívnych výsledkov po testovaní na Covid-19 som bola nútená nasledovať pravidlá FINA a odhlásiť celý tím z ďalších súťaží na MS," uviedla v oficiálnom vyjadrení generálna sekretárka Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivana Langeová: "Nebolo to ľahké rozhodnutie, nakoľko niektorí mali svoje hlavné disciplíny ešte pred sebou, ale vzhľadom na rýchlosť, ktorou sa vírus šíri, sa cítim povinná prebrať zodpovednosť za zdravie všetkých zúčastnených a uprednostniť ho pred možnými dosiahnutými výsledkami. Do dnešného dňa sú v tíme štyria pozitívne testovaní s príznakmi choroby a ďalší traja sú povinní ísť do karantény na pretestovanie ako kontaktné osoby."



Všetky pozitívne i kontaktné osoby podstúpili vyšetrenia v miestnej nemocnici a čaká ich 10-dňová karanténa v hoteli. Kontaktné osoby prepustia po opakovanom negatívnom teste z karantény pred vypršaním 10 dní. "Tím slovenských plavcov sa počas celej súťaže riadil predpísanými pravidlami a dodržoval pravidlá nastavené FINA. Bohužiaľ, napriek tomu sa šíreniu nákazy nedokázalo zabrániť," dodala Langeová.



K udalostiam v Abú Zabí sa vyjadril aj prezident SPF Ivan Šulek. "Je nám to všetkým ľúto. Sme si vedomí, že športovci urobili všetko pre čo najlepšie výsledky a stalo ich to veľa síl a odriekania, ale zdravie a rešpektovanie nariadení by sme mali všetci dodržiavať, či je to športovec, alebo funkcionár SPF," uviedol Šulek v tlačovej správe.