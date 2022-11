V slovenskom derby v EP úspešné Piešťany,Banskú Bystricu zdolali 85:51

Európsky pohár – C-skupina:



Slávia Banská Bystrica – Piešťanské Čajky 51:85 (26:42)



zostavy a body – Banská Bystrica: Allenová 15, Deurová 14, J. Mandičová 9, Kaľužná 6, Grigerová 0 (Striešová 4, van Dalen 3, da Cruz, Holíková a Nagyová 0) - Piešťany: Jamesová 29, Andělová 17, A. Mandičová 10, Jurčenková 8, Mujovičová 7 (Moravčíková 10, Martišková 4, Kraislová, Taušová a Vandlíková 0)



TH: 14/9 – 10/9, Fauly: 11 - 16, Trojky: 4 - 4, Štvrtiny: 12:30, 14:12, 11:26, 14:17, Rozhodovali: Földházi, Goda (obaja Maď.), Mohorič (Slov.)

hlasy:

Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Nerodilo sa to ľahko. Mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu, hrali sme agresívne, rýchlo dopredu a to, čo sme sa dohodli. To nám vychádzalo. Potom nastalo v druhej štvrtine trochu uspokojenie, ale v druhom polčase sme opäť hrali to, čo sme chceli. Pokiaľ sme to plnili tak, ako sme sa dohodli, tak to fungovalo. Som rád za toto víťazstvo.“



Anka Jurčenková, hráčka Piešťan: „Tešíme sa. Išli sme sem s tým, že chceme vyhrať a myslím si, že sme podali celkom dobrý výkon.“



Miloslav Michálik, tréner Banskej Bystrice: „Ako ste mohli vidieť, v európskej súťaži rozhodujú iné veci, malé detaily. Jednoducho povedané, my ešte tieto detaily nemáme zvládnuté. Myslím si, že pre hráčky a nás všetkých veľká škola.“



Lucia Striešová, hráčka Banskej Bystrice: „Myslím si, že sme úvod vôbec nechytili a potom sa to už celý čas nieslo s nami. Vo fyzickosti nás prevýšili, boli v nej oveľa agresívnejšie na doskoku. V tom máme medzery.“

Ďalší výsledok C-skupiny:



InvestInTheWest Enea Gorzów – Galatasaray Cagdas Factoring Istanbul 78:71 (41:34)



Najviac bodov: Allenová 24, Smithová a Senyureková po 16 – Stevensová 26, Nacickaitová 18, Coatesová 11

Banská Bystrica 3. novembra (TASR) – V slovenskom súboji v C-skupine Európskeho pohára (Eurocup) zvíťazili basketbalistky Piešťanských Čajok nad Sláviou Banská Bystrica 85:51 a zaknihovali tak prvú výhru do tabuľky. Najlepšou strelkyňou úradujúceho majstra Niké extraligy žien bola s 29 bodmi Ke'Shunan Jamesová.Piešťany sa predstavia najbližšie doma, v stredu 9. novembra privítajú o 18.00 h Galatasaray Cagdas Factoring Istanbul. O deň neskôr o 19.00 h je na programe tiež domáci duel Slávie Banská Bystrica, ich súperom o prvé dva body v skupine bude InvestInTheWest Enea GorzówČajky mali dominantný nástup do slovenského súboja v Eurocupe, po necelých 150 sekundách vyhrávali 11:2 a domáca Slávia si musela brať oddychový čas. Banskej Bystrici to však nepomohlo podľa jej predstáv, Piešťany sa útočne rozbehli a viacerými bodovými šnúrami si vybudovali výrazný odstup. Domáce hráčky sa nevedeli ofenzívne presadiť, na hosťujúcej strane mimoriadne efektívna Jamesová upravovala v 8. minúte už na 30:8. „Pumy“ napokon 4 bodmi v rade upravili skóre prvej časti na 12:30. Druhá štvrtina moc basketbalovej krásy v úvode nepriniesla, svedčí o tom aj fakt, že počas úvodných troch minút nepadli žiadne body z hry. Domáce hráčky javili veľkú snahu vrátiť sa do boja o víťazstvo. Počas väčšiny druhej časti boli aktívnejším tímom na palubovke, z manka sa im však výrazne stiahnuť nepodarilo. Hlavne v koncovke nechali Jamesovú, aby takmer súčasne s klaksónom premenila „and-one“ akciu, ktorou upravovala na polčasových 42:29 z pohľadu hosťujúceho tímu.Dianie na palubovke sa nezmenilo ani po prestávke, Piešťany mali pod kontrolou nielen svoj náskok, ale bez väčších problémov odolávali útočnej ofenzíve Banskej Bystrice. Hosťujúca Jamesová pokračovala vo svojom bodovom ťažení, neskôr sa k nej pridali aj spoluhráčky a náskok Čajok sa dostal prvýkrát v zápas cez 30-bodovú hranicu. Moravčíková v závere tretej 10-minútovky napokon upravovala na 68:37 z pohľadu úradujúceho majstra. Bystričanky ešte vykresali teoretickú nádej na obrat v úvode poslednej časti, ale ich tlak trval len niekoľko krátkych momentov. Piešťany si bezpečne postrážili cestu za prvým víťazstvom v skupine.