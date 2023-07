V Slovenskom pohári sa predstaví 16 klubov, dvaja extraligisti

JOJ Šport Slovenský pohár 2023/2024, základné skupiny:



A-skupina: HC 19 Humenné, HK Levice, MHK Kežmarok, HC Prešov



B-skupina: Vlci Žilina, TSS Group Spartak Dubnica, Modré Krídla Slovan, HK Esmero Skalica



C-skupina: HC Mikron Nové Zámky, HK MŠK Indian Žiar nad Hronom, HK Gladiators Trnava, HC Topoľčany



D-skupina: HK´95 Považská Bystrica, HKM Rimavská Sobota, MHK Autocar Dolný Kubín, MŠK Púchov







Bratislava 27. júla (TASR) - Tretí ročník JOJ Šport Slovenského pohára odštartuje v prvej polovici augusta. Do boja o trofej sa v sezóne 2023/24 zapojí 16 klubov z troch domácich súťaží. Na zozname figurujú aj dva extraligové tímy - Nové Zámky a nováčik najvyššej hokejovej súťaže Humenné.Titul sa pokúsia obhájiť práve Humenčania, ktorí v uplynulom ročníku zdolali vo finále Žilinu 2:1 po predĺžení. Oproti predchádzajúcej sezóne prešiel hrací formát turnaja zmenami, informoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v tlačovej správe. Všetkých 16 účastníkov bude súčasťou základných skupín, nebudú sa tak konať stretnutia v predkolách. Víťazi skupín si zabezpečia účasť v ďalšej fáze súťaže.uviedol manažér športového oddelenia SZĽH Rastislav Konečný.Väčšina duelov v základných skupinách je naplánovaná v rozmedzí od 31. augusta do 8. septembra, ale program nového ročníka odštartuje o tri týždne skôr. Vo štvrtok 10. augusta ho otvorí duel C-skupiny medzi Topoľčanmi a Novými Zámkami. Kompletný zoznam najlepších štyroch tímov s miestenkou do vyraďovacej fázy turnaja by mal byť známy najneskôr 14. septembra.Víťaz súťaže získa rovnako ako v predchádzajúcom ročníku finančnú prémiu 15.000 eur. Vybrané zápasy základných skupín a všetky vyraďovacie súboje odvysiela televízia JOJ Šport.