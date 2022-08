V Slovenskom pohári sa z extraligistov predstaví iba Prešov

JOJ Šport Slovenský pohár 2022/2023, základné skupiny:



A-skupina: Vlci Žilina, HK Skalica, HK Trnava, kvalifikant z vetvy "A"

B-skupina: HC 21 Prešov, HK Martin, HC 19 Humenné, kvalifikant z vetvy "B"

C-skupina: HC Topoľčany, Modré Krídla Slovan, Spartak Dubnica, kvalifikant z vetvy "C"



semifinále



1. zápas - november 2022, 2. zápas - december 2022



finále



február 2023

Bratislava 16. augusta (TASR) - Koncom augusta odštartuje druhý ročník JOJ Šport Slovenského pohára v hokeji. V sezóne 2022/2023 sa v súťaži predstaví 18 tímov zo všetkých troch najvyšších líg, no z extraligy len minuloročný finalista HC 21 Prešov. Víťaz získa odmenu 15-tisíc eur.Medzi prihlásenými mužstvami je aj obhajca titulu Vlci Žilina. Súťaž odštartuje zápasmi predkola o postup do skupinovej fázy, v ktorých sa predstavia na prelome augusta a septembra tímy z Tipos SHL a 2. ligy. O jedinú voľnú miestenku do A-skupiny zabojujú Považská Bystrica, Senica, Dolný Kubín a Púchov. Do B-skupiny postúpi jeden z trojice Žiar nad Hronom, Kežmarok, Brezno. V C-skupine nastúpi víťaz duelu medzi Levicami a Rimavskou Sobotou. Z technických príčin napokon nezasiahnu do pohárových súbojov hokejisti Trebišova, Partizánskeho a Piešťan. Spomenutá trojica sa zo súťaže odhlásila, čoho dôsledkom je rôzny počet klubov v jednotlivých predkolových vetvách.," povedal pre hockeyslovakia.sk manažér športového oddelenia SZĽH Rastislav Konečný.Istotu účasti v skupinovej fáze Slovenského pohára má deväť tímov. V A-skupine sa predstavia víťaz Slovenskej hokejovej ligy (SHL) z minulej sezóny Vlci Žilina, HK Skalica a HK Trnava. V B-skupine nastúpi jediný extraligista - HC 21 Prešov, ktorého súpermi budú HK Martin a HC 19 Humenné. V C-skupine sú nasadené tímy HC Topoľčany, Spartak Dubnica a Modré Krídla Slovan.Finalista z predchádzajúcej sezóny HC 21 Prešov začne pohárovú súťaž skôr, keďže základná časť slovenskej najvyššej súťaže sa rozbieha o týždeň skôr v porovnaní s Tipos SHL. Program v základných skupinách pohára pravdepodobne skončí v utorok 20. septembra. Do semifinále, ktoré sa odohrá na dva zápasy v novembrovej a decembrovej reprezentačnej prestávke, postúpia traja víťazi skupín a najlepší z trojice tímov na druhých miestach. Slovenský pohár vyvrcholí finálovým zápasom vo februári 2023,jeho dejisko oznámia organizátori neskôr.V novej sezóne sa navýšili celkové odmeny za prípadné úspechy v súťaži. Najväčšiu zmenu pocíti víťazný klub, ktorý získa 15-tisíc eur, čo je o 5000 viac ako v predchádzajúcom ročníku.