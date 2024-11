V slovenskom súboji sa tešil Fehérváry, Nečas ťahal Carolinu

NHL - sumáre:



Carolina Hurricanes – Boston Bruins 8:2 (4:1, 2:1, 2:0)



Góly: 7. Roslovic (Aho, Svečnikov), 18. Svečnikov (Gostisbehere, Nečas), 18. Orlov (Blake, Carrier), 19. Nečas (Jarvis, Gostisbehere), 29. Svečnikov (Jarvis, Nečas), 30. Roslovic (Martinook), 48. Walker, 53. Kotkaniemi (Nečas) - 14. Marchand (Pastrňák, E. Lindholm), 24. H. Lindholm (Kastelic, Pastrňák). Brankári: Kočetkov - Swayman (30. Korpisalo), strely na bránku: 37:15.





Philadelphia Flyers - St. Louis Blues 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)



Góly: 12. Hathaway (Poehling, Seeler), 57. Brink (Farabee, Laughton) - 50. Walker (Broberg, Bolduc). Brankári: Ersson - Binnington, strely na bránku: 21:21.





Pittsburgh Penguins - Anaheim Ducks 2:1 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)



Góly: 42. Crosby (Grzelcyk, Karlsson), 63. Crosby (Glass) - 16. Killorn (Zegras, Gauthier). Brankári: Nedeljkovic - Dostál, strely na bránku: 46:23.





Toronto Maple Leafs - Seattle Kraken 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)



Góly: 20. Knies (Marner, Matthews), 22. Nylander (Rielly, Tavares), 30. Nylander (Tavares, Pacioretty), 59. Matthews - 57. Tolvanen (Evans, Beniers). Brankári: Woll - Daccord, strely na bránku: 30:25.





Washington Capitals - Montreal Canadiens 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)



Góly: 24. Wilson (Ovečkin, Carlson), 32. Duhaime (Raddysh, van Riemsdyk), 33. Vrána, 45. McMichael (van Riemsdyk, Wilson), 45. Protas (Ovečkin, Strome), 53. Ovečkin (Protas, Strome) - 30. Caufield (Suzuki), 31. Gallagher (Hutson, Dvorak), 38. Suzuki (Savard, Hutson). Brankári: Lindgren - Primeau, strely na bránku: 34:16.





Nashville Predators - Edmonton Oilers 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)



Góly: 6. Forsberg - 1. Arvidsson (Draisaitl, Podkolzin), 10. Perry (Caggiula, Philp), 30. Draisaitl, 42. Draisaitl (Ekholm, Bouchard), 53. Hyman (Nurse, Skinner). Brankári: Saros - Pickard, strely na bránku: 27:29.





San Jose Sharks – Chicago Blackhawks 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)



Góly: 7. Smith (Kunin, Ceci), 22. Wennberg (Zetterlund, Walman), 31. Smith - 8. Donato (Murphy, Michejev), 9. Bertuzzi (Murphy, Hall). Brankári: Blackwood - Mrázek, strely na bránku: 29:30.



Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 23:44 0 0 0 +1 1 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 19:17 0 0 0 0 2 2



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 1. novembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals vyhrali v zámorskej NHL nad Montrealom 6:3, keď si gól a dve asistencie pripísal ruský útočník Alexander Ovečkin. Slovenský obranca Martin Fehérváry v domácom drese a ani jeho krajan Juraj Slafkovský v tíme Canadiens nebodovali.Washington rozhodol o svojom triumfe tromi gólmi v tretej tretine a vyhral svoj piaty domáci duel za sebou. Ovečkin dal v uplynulých dvoch stretnutiach tri góly, v NHL ich má na konte už 858 a ešte 37 mu chýba, aby vystriedal Waynea Gretzkého (894) na čele historickej tabuľky. Fehérváry strávil na ľade 23:44 min a bol druhý najvyťaženejší korčuliar Washingtonu, mal plusový bod, jednu strelu, dve zblokované strely a tri hity. Slafkovský si zapísal minutáž 19:17, dve strely, tri bodyčeky a dve minúty sedel na trestnej lavici za držanie.Český útočník Martin Nečas sa štyrmi bodmi (1+3) výrazne podieľal na vysokom víťazstve Caroliny nad Bostonom 8:2. Hurricanes uspeli v piatom súboji v sérii, Andrej Svečnikov k tomu prispel dvoma gólmi a asistenciou a Jack Roslovic dvoma presnými zásahmi. Švéd William Nylander zaznamenal rovnako dva góly a jeho Toronto si doma poradilo so Seattlom 4:1. Auston Matthews mal gól i asistenciu a John Tavares dve prihrávky na gól.Edmonton aj bez zraneného Connora McDavida uspel na ľade Nashvillu 5:1, dvoma gólmi a asistenciou sa blysol Leon Draisaitl. Dvojgólový Sidney Crosby bol hviezdou večera v Pittsburghu, kde domáci zdolali Anaheim 2:1 po predĺžení. Na začiatku tretej tretiny najskôr vyrovnal a v 63. minúte si pripísal aj víťazný zásah. Penguins tak ukončili šesťzápasovú šnúru prehier. Bobby Brink rozhodol gólom tri minúty pred koncom o triumfe Philadelphie nad St. Louis 2:1. Devätnásťročný Will Smith sa tešil z prvých dvoch svojich gólov v NHL, štvorka vlaňajšieho draftu nimi prispela k víťazstvu San Jose nad Chicagom 3:2.