V slovenskom súboji v CEWL B. Bystrica zdolala Ružomberok 90:84
Autor TASR
Varšava 25. októbra (TASR) - V slovenskom súboji v rámci Stredoeurópskej ligy (CEWL) zvíťazili basketbalistky Slávie ŠKP Banská Bystrica nad MBK Ružomberok 90:84. Aktuálneho vicemajstra Slovenska čaká na prvom turnaji vo Varšave ešte duel s miestnou Poloniou, ktorý je na programe v nedeľu 26. októbra o 11.00 h.
CEWL 2025/2026 - 1. turnaj:
Slávia ŠKP Banská Bystrica - MBK Ružomberok 90:84 (49:41)
Najviac bodov: Simpsonová 20 (12 doskokov), Pinzanová 19, Žilinská 10 - Jackovecová 35, Šedivá 14, Lopsová a Živaljevičová po 8
