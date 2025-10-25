Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. október 2025Meniny má Aurel
< sekcia Šport

V slovenskom súboji v CEWL B. Bystrica zdolala Ružomberok 90:84

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slávia ŠKP Banská Bystrica - MBK Ružomberok 90:84 (49:41).

Autor TASR
Varšava 25. októbra (TASR) - V slovenskom súboji v rámci Stredoeurópskej ligy (CEWL) zvíťazili basketbalistky Slávie ŠKP Banská Bystrica nad MBK Ružomberok 90:84. Aktuálneho vicemajstra Slovenska čaká na prvom turnaji vo Varšave ešte duel s miestnou Poloniou, ktorý je na programe v nedeľu 26. októbra o 11.00 h.



CEWL 2025/2026 - 1. turnaj:

Slávia ŠKP Banská Bystrica - MBK Ružomberok 90:84 (49:41)

Najviac bodov: Simpsonová 20 (12 doskokov), Pinzanová 19, Žilinská 10 - Jackovecová 35, Šedivá 14, Lopsová a Živaljevičová po 8
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť