V snoubordingu útoky na zlaté hetriky, Livigno tentoraz bez Slovákov
Divácky atraktívny šport bude v modernom Livigno Snow Parku na programe od 6. do 18. februára.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Jedenásť medailových rozhodnutí prinesú súťaže v snoubordingu na zimných olympijských hrách v Taliansku. Divácky atraktívny šport bude v modernom Livigno Snow Parku na programe od 6. do 18. februára. Rovnako ako pred štyrmi rokmi sa bude súťažiť v snoubordkrose, paralelnom obrovskom slalome, na U-rampe a v dvoch freestyleových disciplínach - slopestyle a Big Air. Slovensko tentoraz nebude mať medzi elitou zastúpenie.
Pred dvadsiatimi rokmi na hrách v Turíne zanechal slovenskú stopu v historických tabuľkách Radoslav Židek. V snoubordkrose vtedy získal senzačne striebro a stal sa prvým slovenským medailistom na zimných olympijských hrách v ére samostatnosti. Priekopníčkou zo slovenského pohľadu bola ešte pred ním Jana Šeďová, ktorá nechýbala pri olympijskej premiére tohto mladého športového odvetvia v Nagane 1998 a predstavila sa aj o štyri roky neskôr v Salt Lake City.
Pred štyrmi rokmi štartovala v Pekingu v slovenskom drese Klaudia Medlová, tá potom po dvoch účastiach na ZOH (2018, 2022) ukončila kariéru. Pred hrami v Miláne a Cortine figuroval v nádejnej pozícii Samuel Jaroš, držiteľ ocenenia pre slovenského Lyžiara roka z mája minulého roka. Nádeje mu zmarilo zranenie členka, z ktorého sa potom nestihol dostatočne zotaviť, aby zabojoval v rozhodujúcej fáze kvalifikačného procesu v disciplínach slopestyle a Big Air.
V Pekingu boli v snoubordingu najúspešnejšími krajinami spoločne USA a Rakúsko s tromi zlatými a jednou striebornou medailou, najviac cenných kovov s počtom 6 (1-1-4) si však na konto pripísala Kanada. Jedno prvenstvo bralo aj Česko zásluhou Ester Ledeckej, ktorá môže v Taliansku dosiahnuť na zlatý hetrik v paralelnom obrovskom slalome. Pamätný je najmä jej zápis z Pjongčangu 2018, kde dokázala česká „obojživelníčka“ okrem snoubordingu triumfovať aj na lyžiach v super-G. Stala sa tak prvou ženou, ktorá na ZOH získala zlato v dvoch rôznych športoch. Tridsaťročná Ledecká musela pred týmito hrami riešiť aj dilemu, či nastúpi na lyžiarsky zjazd alebo bude obhajovať zlato na snouborde, pretože obe jej obľúbené disciplíny sú na programe v jeden deň 8. decembra. Prednosť dala „doske“ a na lyžiach pôjde aspoň super-G. Jej hlavnou rivalkou bude japonská snoubordistka Cubaki Mikiová, aktuálna líderka Svetového pohára.
Pozornosť sa bude upierať aj na Američanku Chloe Kimovú, útočiť bude na tretie olympijské prvenstvo na U-rampe v sérii. Účasť jej takmer prekazilo zranenie ramena na tréningu mesiac pred hrami, ale napokon do Talianska cestovala. „Nemohla som potom v príprave ani zďaleka toľko skúšať, ako by som chcela, ale som pripravená,“ vyjadrila sa 25-ročná reprezentantka USA. Zranenie narušilo aj plány obhajcu titulu na mužskej U-rampe Ajuma Hirana z Japonska. Ten utrpel v polovici januára na podujatí SP v Laaxe po páde zlomeniny v oblasti tváre, ale napokon figuruje v olympijskej nominácii svojej krajiny. V Big Air bude o zlatý olympijský hetrik bojovať 34-ročná Rakúšanka Anna Gasserová. „Keby sa mi to podarilo, bol by to skvelý spôsob, ako ukončiť kariéru,“ povedala pre APA.
Program snoubordingu na ZOH 2026
5. februára - štvrtok:
muži Big Air - kvalifikácia
7. februára - sobota:
muži Big Air - finále
8. februára - nedeľa:
9.00 m+ž paralelný obrovský slalom - kvalifikácia
13.00 m+ž paralelný obrovský slalom - vyraďovacia fáza
14.26/14.29 ženy paralelný obrovský slalom - malé a veľké finále
14.36/14.39 muži paralelný obrovský slalom - malé a veľké finále
19.30 ženy Big Air - kvalifikácia
9. februára - pondelok:
19.30 ženy Big Air - finále
11. februára - streda:
10.30/11.27 ženy U-rampa - kvalifikácia
19.30/20.27 muži U-rampa - kvalifikácia
12. februára -štvrtok:
10.00 muži snoubordkros - nasadzovacie jazdy
13.45 muži snoubordkros - finálová fáza
15.01 muži snoubordkros - veľké finále
19.30 ženy U-rampa - finále
13. februára - piatok:
10.00 ženy snoubordkros - nasadzovacie jazdy
13.30 ženy snoubordkros - finálová fáza
14.46 ženy snoubordkros - veľké finále
19.30 muži U-rampa - finále
15. februára - nedeľa:
13.45 mix tímy snoubordkros - vyraďovacia fáza
14.40 mix tímy snoubordkros - veľké finále
16. februára - pondelok:
10.30/11.35 ženy slopestyle – kvalifikácia
14.00/15.05 muži slopestyle – kvalifikácia
17. februára - utorok:
13.00 ženy slopestyle – finále
18. februára - streda:
muži slopestyle – finále
