V sobotňajšom zjazde v Cortine triumfovala Nórka Mowinckelová

výsledky sobotňajšieho zjazdu SP žien v Cortine d'Ampezzo:



1. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 1:33,50,

2. Jacqueline Wilesová (USA) +0,35 s., 3. Sofia Goggiová (Tal.) +0,44, 3. Laura Gaucheová (Fr.) +0,59, 5. Lara Gutová-Behramiová (Švajč.) a Stephanie Venierová (Rak.) obe +0,71, 7. Cornelia Huetterová (Rak.) +0,74, 8. Kajsa Vickhoff Lieová (Nór.) +0,76, 9. Marta Bassinová (Tal.) +0,89, 10. Romane Miradoliová (Fr.) +0,92



Cortina d'Ampezzo 27. januára (TASR) - Nórska lyžiarka Ragnhild Mowinckelová zvíťazila v sobotňajšom zjazde Svetového pohára v Cortine d'Ampezzo. Napriek vysokému štartovému číslu 20 dosiahla na prvý triumf v tejto disciplíne na podujatí SP. Rovnako ako piatkové preteky v Cortine, aj sobotňajšie ovplyvnilo viacero pádov a aj poveternostné podmienky, pre ktoré museli byť viackrát prerušené. Druhé miesto obsadila Američanka Jacqueline Wilesová so stratou 35 stotín, tretí najlepší čas dosiahla Talianka Sofia Goggiová s mankom 44 stotín.Ako prvá odštartovala Češka Ester Ledecká, no už po 20 sekundách sa pre ňu preteky skončili, keď vyšla mimo trate a nevošla do bránky. Nasledovala Talianka Laura Pirovanová, ktorá stanovila čas 1:34,71 min. Tretia v poradí Američanka Isabella Wrightová síce zašla ďalej než Ledecká, ale po páde predčasne skončila a odviezol ju vrtuľník. Talianka Sofia Goggiová vyšla na trať ako štrnásta a dovtedajšiu líderku Francúzsku Lauru Gaucheovú odsunula na priebežné druhé miesto s náskokom 15 stotín. Po tom, čo Švajčiarka Joana Hählenová vyšla z trate a nedokončila, boli preteky prerušené pre silný vietor. Po prestávke stihli svoje jazdy absolvovať dve pretekárky, no pre pretrvávajúci vietor komisári zvažovali, či pokračovať v pretekoch. Po vyše 20 minútach sa poveternostné podmienky zlepšili. Goggiová vydržala na líderskej pozícii do momentu, keď Nórka Ragnhild Mowinckelová so štartovým číslom 20 predviedla suverénnu jazdu s najvyššou rýchlosťou v troch úsekoch a na Talianku získala 44 stotín. Medzi Mowinckelovú a Goggiovú sa svojím časom dostala Američanka Jacqueline Wilesová, ktorá za líderkou zaostala o 35 stotín.Do sobotňajších pretekov sa prihlásilo 45 lyžiarok, desať z nich nedošlo do cieľa. Líderka priebežného poradia SP Američanka Mikaela Shiffrinová nenastúpila po tom, čo si v piatkovom zjazde poranila ľavé koleno a vynechá aj nasledujúce podujatie SP v Kronplatzi. Neštartovala ani Slovenka Petra Vlhová, ktorá si počas uplynulého víkendu v Jasnej privodila roztrhnutý predný krížny väzu v pravom kolene a sezóna sa pre ňu skončila. Ďalšia z potenciálnych favoritiek olympijská víťazka Corinne Suterová zo Švajčiarska odstúpila z piatkových pretekov po problémy s ľavým kolenom a do sobotňajšieho zjazdu nenastúpila.