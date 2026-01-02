< sekcia Šport
V sobotu odštartuje 48. ročník, Svitko obhajuje desiate miesto
Rely Dakar hostí už siedmykrát Saudská Arábia, v ktorej sa podujatie koná nepretržite od roku 2020.
Autor TASR
Janbu 2. januára (TASR) - Sobotňajším prológom so štartom a cieľom v Janbu odštartuje 48. ročník najslávnejšej rely sveta - Rely Dakar. Na 812 účastníkov zo 69 krajín čaká po prológu 13 etáp, pričom preteky vyvrcholia 17. januára opäť v Janbu. Medzi motorkármi nechýba slovenský veterán Štefan Svitko, ktorý obhajuje pri sedemnástej účasti na podujatí desiate miesto z vlaňajšieho ročníka.
Rely Dakar hostí už siedmykrát Saudská Arábia, v ktorej sa podujatie koná nepretržite od roku 2020. Na pretekárov čaká celkovo takmer 8000 kilometrov a z toho približne 4800 až 4900 km meraných rýchlostných skúšok na piesočných dunách, kamenistých horských pasážach a štrku. Organizátori pripravili tento rok dve takzvané maratónske etapy, počas ktorých budú mať posádky obmedzenú mechanickú podporu, budú bivakovať v púšti a musia sa spoľahnúť na vlastné schopnosti a vybavenie.
Medzi motorkármi obhajuje vlaňajšie prvenstvo Austrálčan Daniel Sanders na KTM, jeho najväčší vyzývateľ bude zrejme Američan Ricky Brabec, šampión z rokov 2020 a 2024. Svitko vlani obsadil desiate miesto, najlepšie skončil v roku 2015, keď finišoval na druhej pozícii. „Včera sme mali technické previerky, s motorkou sme prešli bez problémov, všetko bolo super. No ešte ju musí mechanik celú prekontrolovať. Mení nové pneumatiky na zajtrajší prológ. Trať bude piesková, medzitým kamienky a nejaký prejazd cez horu. V noci tu býva dosť chladno, cez deň je tu super počasie, takých 27 až 30 stupňov. Takže si to ideme dnes ešte užiť, pretože, keď za štyri dni prídeme do púšte, tak tam bude dosť chladno,“ uviedol Svitko na sociálnych sieťach svojho fanklubu deň pred štartom.
Medzi automobilmi obhajuje triumf domáci Yazeed Al-Rajhi na Toyote, vysoké ambície má opäť aj šesťdesiattriročný veterán Carlos Sainz zo Španielska, ktorý vyhral Dakar päťkrát a naposledy pred dvoma rokmi. Na štarte nechýba ani ďalší päťnásobný víťaz Nasser Al Attiyah. „Strávili sme týždeň v bivaku, testovali sme naše auto a stretli sme starých priateľov. Mám dobrý pocit a som pripravený. Mojím snom je vyhrať s Fabienom Lurquinom (nový co-pilot, pozn.). Konkurencia je vysoká a sme radi, že sme sa pustili do tejto výzvy,“ uviedol Al Attiyah pre oficiálnu webstránku pretekov.
Medzi kamiónmi sa očakáva česko-holandský súboj, posádky z týchto dvoch krajín obsadili vlani prvé štyri miesta. Víťazstvo bude obhajovať Martin Macík. V tejto kategórii bude mať zastúpenie aj Slovensko, keďže sa v pozícii člena posádky asistenčného kamióna predstaví opäť Ľubomír Palčo.
Štartová listina:
654 posádok
118 motocyklov
205 automobilov
103 rely 2
45 kamiónov
37 challengerov
97 Dakar classic
41 SSV
M1000 8
program:
3. januára - prológ: Janbu - Janbu (rýchlostné skúšky: 23 km)
4. januára - 1. etapa: Janbu - Janbu (305 km)
5. januára - 2. etapa: Janbu - Al-Ula (400 km)
6. januára - 3. etapa: Al-Ula - Al-Ula (422 km)
7. januára - 4. etapa: Al-Ula - maratónsky bivak (motorky: 417/autá 451 km)
8. januára - 5. etapa: maratónsky bivak - Ha'il (356/372 km)
9. januára - 6. etapa: Ha'il - Rijád (331 km)
10. januára - voľný deň v Rijáde
11. januára - 7. etapa: Rijád - Wadi ad-Dawasir (462 km)
12. januára - 8. etapa: Wadi ad-Dawasir - Wadi ad-Dawasir (481 km)
13. januára - 9. etapa: Wadi ad-Dawasir - maratónsky bivak (418/410 km)
14. januára - 10. etapa: maratónsky bivak - Biša (371/421 km)
15. januára - 11. etapa: Biša - Al Henakijah (347 km)
16. januára - 12. etapa: Al Henakijah - Janbu (310 km)
17. januára - 13. etapa: Janbu - Janbu (105 km)
rýchlostné skúšky dokopy: motorky: 4748/autá 4840 km, celkovo: 7906/7994 km
