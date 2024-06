V sobotu sa krstila najnovšia lokalita Behaj lesmi!

Spišské Tomášovce 10. júna (OTS) - Druhá zastávka na lesnej mape a hneď horúca novinka. Viac ako 800 bežcov, dokonalé počasie a dychberúce výhľady - skutočne božská lokalita zažila premiéru ako z oscarového filmu!Začnime od začiatku. V rámci Behaj lesmi je už tradíciou, že prednosť majú najmenší členovia lesnej svorky a teda sa začína detskými pretekmi, ktoré zastrešujú lekárne Dr. Max.Lesné mláďatká sú rozdelené do šiestich kategórií, podľa veku a v Slovenskom raji ich na štarte stálo 159! Niektorí s plačom, iní s úsmevom alebo dokonca po štyroch dobehli do vysnívaného a pre mnohých prvého cieľa v živote. Najmladšia lesná bežkyňa mala niečo málo cez jeden rok a svoje prvé preteky v živote bežala v kategórií Slimáčikov a s mamičkou za ručičku.Bežecký deň pokračoval, ktorý si tento rok zabehlo. V rámci tohto behu putoval výťažok na Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach, konkrétne na oddelenie hematológie a onkológie. Suma vyzbieraná na charitatívne účely bola presne, z toho 500 EUR prispel partner pretekov ZATOPEK CONSULTING. Ďakujeme!Popoludní odštartovali dve hlavné trasy.. Počasie počas celého dňa bolo ideálne bežecké, až pohľadnicové a bežcom sa dokonca na trase ukázali Vysoké Tatry v celej svoje kráse!Lesníckej 10 sa stals časom 00:42:56. Prvou ženou sa stala Ivana Sláviková s čistým časom 00:53:46. Na štarte tejto trasy stálo bezmála 300 lesných odvážlivcov.Najrýchlejším bežcomkilometrovej trasy sa stal minuloročnýs časom 01:38:35. Najrýchlejšou ženou sa stalas časom 02:03:45 a na štarte stálo 178 pretekárov.Bežci na dlhej 22 kilometrovej trase a aj namali možnosť si otestovať svoju rýchlosť a vybehať si hodnotný voucher na pneumatiky od partnera pretekov - Continental. Rýchlostná prémia CONTI SPEED SECTION merala približne 150 metrov a vyhrávali najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena na tomto úseku.V medzičase mohli bežci a ich fanúšikovia zájsť na dobré jedlo alebo kávu, osviežiť sa a užiť si program v stanovom mestečku. Mohli si otestovať bežeckú obuv od značky CRAFT. Ako bonus našli všetci bežci vo svojom štartovnom balíčku pamätnú medailu od Českej mincovne. Počas celého dňa bola pre lesné svorky k dispozícií Lesná škôlka Dr. Max. Rodičia tam mohli nechať svoje mláďatká, kým sami boli na trasách.Aj po týchto pretekoch vysadia organizátori spoločne so zakladajúcim partneromza každého jedného bežca strom. V minulej sezóne pribudlo vďaka tejto aktivity do slovenských lesov presneNajbližšou zastávkou pre lesnú svorku je majestátna a veľmi obľúbená Bachledova dolina. 29. júna tak bežci prebehnú Chodník korunami stromov a aj Monkovu dolinu. Registrovať sa dá pohodlne, online na behajlesmi.sk