V Söldene bude strmší svah, snehu je dostatok
Strmý svah v Söldene bol vždy jedným z najnáročnejších vo Svetovom pohári, teraz je sklon zrejme ešte strmší.
Autor TASR
Sölden 2. októbra (TASR) - Tri týždne pred otvorením novej sezóny v alpskom lyžovaní je na ľadovci Rettenbach v údolí Ötztal už zimná atmosféra. Pohyby ľadovca však urobili svah strmším ako kedykoľvek predtým. Tradičný štart sezóny v Söldene je na programe 25. októbra, keď sa najskôr uskutoční obrovský slalom mužov, o deň neskôr zabojujú o prvé body ženy.
Strmý svah v Söldene bol vždy jedným z najnáročnejších vo Svetovom pohári, teraz je sklon zrejme ešte strmší. „Svah je čoraz strmší, pretože ľadovec sa tlačí dopredu. Je tam toľko snehu, že dokonca vkladajú umelé zvlnenie, aby bola rovinatá cieľová časť atraktívnejšia,“ povedal generálny tajomník Rakúskeho lyžiarskeho zväzu (ÖSV) Christian Scherer po rozhovore s riaditeľom pretekov Markusom Waldnerom.
Skorý termín začiatku SP je už roky terčom diskusií, pričom niektoré lyžiarske hviezdy ako Mikaela Shiffrinová sa už zasadzujú za neskorší štart. „Chápeme kritiku skorého termínu začiatku. Na druhej strane to ponúka aj výhody, čo sa týka svetla. V novembri sa na svahoch stmieva skôr,“ povedal Scherer agentúre APA.
