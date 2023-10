V Söldene čakali na pretekárky darčeky od slovenských drevárov

Sölden 28. októbra (TASR) - Tradičnú skvelú atmosféru na štarte nového ročníka Svetového pohára v lyžovaní v rakúskom Söldene umocnili slovenskí fanúšikovia. Medzi nimi boli aj takí, ktorí v sobotu neprišli iba povzbudiť Petru Vlhovú s Rebekou Jančovou, ale priviezli so sebou aj darčeky. A tie potešili všetky špičkové pretekárky.



Igor Šesták je riaditeľ strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou a po dojazde 1. kola zakričal na Slovinku Anu Bucikovú. Vzápätí jej odovzdal drevenú škatuľku, na ktorej bolo vygravírované jej meno. Po jej otvorení čakalo na 30-ročnú lyžiarku prekvapenie v podobe drevených náušníc s motívom snehovej vločky. A úsmev na jej perách vzápätí odhalil, že tento darček mal úspech. "Mám to v pracovnom popise. Takto môžeme robiť propagáciu škole a Slovensku a chcem urobiť radosť tým najlepším pretekárom, pretože za tú drinu a výsledky si to zaslúžia. Našu malú krajinu môžeme takto zviditeľniť. Chalanom som podaroval drevené motýliky, dámy dostali krásne náušnice. Všetky sa potešili, od Mikaely Shiffrinovej až po Petru Vlhovú. Čo som mohol, som porozdával na finále SP v Soldeu a tu v Söldene som musel dať ešte náušnice Katharine Liensbergerovej a Ane, lebo v Andore som ich neodchytil," povedal pre TASR Šesták.



Riaditeľ školy je lyžiarsky fanúšik len krátko, no odvtedy nechýba na významnejších podujatiach. "Petra pobláznila celé Slovensko vrátane mňa. Snažíme sa chodiť pokiaľ nám to dovolia finančné možnosti. Atmosféra, ktorá vládne na pretekoch, je skvelá. Pôjdeme do Jasnej, to je povinná jazda každého slovenského fanúšika. Chystáme sa aj do Levi. Aj manželku som prehovoril, hoci nie je taký fanúšik, ale chce vidieť sobíkov a polárnu žiaru. A ja zasa dúfam, že uvidím žiariť Petru."



Okrem náušníc a motýlikov vyrobili vo Vranove aj drevené známky. Priamo v Söldene tú svoju dostali bratia Žampovci, doma ju má aj Vlhová a Mikaela Shiffrinová. "Mikaele sme ju dali priamo na mieste v Soldeu. Odfotografovala sa s nami a veľmi sa tešila. Známku má už hocikto, ale drevenú nemá každý. Peťa mala úplne prvú. Ja som však v prvom rade rád, že sme takto urobili dobré meno Slovensku vo svete," uzavrel Šesták.