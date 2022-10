V Söldene odštartuje sezóna bez opatrení proti koronavírusu

Sölden 17. októbra (TASR) - Svetový pohár v lyžovaní sa po viac ako dvoch rokoch uskutoční opäť bez špeciálnych opatrení proti koronavírusu. Premiérové preteky novej sezóny v rakúskom Söldene budú najbližší víkend prakticky bez obmedzení.



"Momentálne fungujeme podľa zeleného scenára, to znamená žiadne bubliny, žiadne testovanie alebo iné veľké obmedzenia. Ani rúška nie sú povinné, ale odporúčame ich nosiť v interiéri," uviedla Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) pre agentúru APA.



Pri zhoršení epidemickej situácie by v tzv. žltej fáze nasledovali povinné antigénové testy na odfiltrovanie vysoko nákazlivých osôb, až v červenej fáze by prišli na rad striktné opatrenia, vrátane povinných PCR testov a nutného prekrytia tváre.



Pravidlá v seriáli Svetového pohára sa v tejto sezónu budú môcť líšiť podľa aktuálneho dejiska pretekov, v Rakúsku momentálne neplatia na športových podujatiach podľa tamojších úradov žiadne obmedzenia.



V obrovských slalomoch v Söldene sa majú predstaviť aj Slováci Petra Vlhová a bratia Adam a Andreas Žampovci.