V španielskom tíme úradoval koronavírus. Zápasy v Poprade sú zrušené

Nominácia žien SR do prípravy pred šampionátom EuroVolley 2021 (18. augusta - 4. septembra):



nahrávačky: Barbora Koseková (Aachen/Nem.), Anna Kohútová (*Strabag Bilíkova Pezinok), Lucia Sedláčková (*Strabag Bilíkova Pezinok)

smečiarky: Nikola Radosová (Níreďháza/Maď.), Mária Žernovič (Vasas Budapešť/Maď.), Karin Palgutová (Volero Le Cannet/Fr.), Karolína Fričová (Prostějov/ČR), Romana Hudecová (UKF Nitra), Dominika Drobňáková (Évreux/Fr.)

blokárky: Jaroslava Pencová (*Pirane Brusno), Michaela Abrhámová (Mougins/Fr.), Tereza Hrušecká (KP Brno/ČR), Ema Smiešková (*Strabag Bilíkova Pezinok), Katarína Körmendyová (*Slávia EU Bratislava)

univerzálky: Karin Šunderlíková (Soverato/Tal.), Romana Krišková (*Nevsehir/Tur.)

liberá: Michaela Španková (UKF Nitra), Skarleta Jančová (*Strabag Bilíkova Pezinok), Ema Magdinová (*Slávia EU Bratislava)



Pozn.: Hráčky s hviezdičkami majú uvedené kluby ešte zo sezóny 2020/21, ostatné už pre sezónu 2021/22.



Realizačný tím:



tréner: Marco Fenoglio, asistenti trénera: Stefano Micoli, Peter Adamec, manažér tímu: Slavomír Huba, štatistik: Daniel Bruch, fyzioterapeut: Patryk Bieda



Program Sloveniek v príprave:



4. - 6. 8.: prípravné zápasy v Grécku

11. - 12. 8.: prípravné zápasy s Českom v Brne



Program Sloveniek v C-skupine EuroVolley 2021 v chorvátskom Zadare:



20. 8.: Maďarsko - Slovensko (20.15)

22. 8.: Chorvátsko - Slovensko (17.00)

23. 8.: Slovensko - Taliansko (17.15)

24. 8.: Švajčiarsko - Slovensko (20.00)

26. 8.: Slovensko - Bielorusko (17.00)

Bratislava 21. júla (TASR) - Víkendové prípravné zápasy pred majstrovstvami Európy vo volejbale žien medzi Slovenskom a Španielskom sa napokon v Poprade neodohrajú. Dôvodom je pozitívny test na COVID-19 v španielskom tíme. Zápasy sa mali hrať v sobotu a v nedeľu (24. - 25. júla) v Poprad Aréne.Na Slovensko mali Španielky pricestovať vo štvrtok, ale napokon ostali doma. "" povedal technický riaditeľ Slovenskej volejbalovej federácie Marek Prokeš.Zrušené zápasy mrzeli aj Španielov. "" uviedol Juan Alonso Fernández-Coppel z technického úseku Španielskej volejbalovej federácie.Informácia zaskočila aj trénera Sloveniek Marca Fenoglia. "," povedal Fenoglio.Prípravu na ME 2021 začali Slovenky v Poprade v sobotu 10. júla. Pod Tatrami ostanú do 2. augusta, potom sa presunú na krátko do Púchova, odkiaľ odídu na prípravné zápasy do Grécka (4. - 6. 8.). Po návrate z juhu Európy budú opäť trénovať v Púchove a 11. - 12. augusta odohrajú v Brne posledné prípravné zápasy pred EuroVolley proti domácim Češkám.Tréner Fenoglio má v tíme stále 19 hráčok. Do družstva, ktoré v máji suverénne ovládlo kvalifikačnú skupinu pred Fínskom, Čiernou Horou a Kosovom a obsadilo 5. miesto v tohtoročnej Zlatej európskej lige, pribudli pred druhou časťou reprezentačnej sezóny dlhoročná opora blokárka Jaroslava Pencová a ďalšia účastníčka domáceho šampionátu EuroVolley 2019 v Bratislave libero Michaela Španková.Na EuroVolley 2021 sa Slovenky predstavia v chorvátskom Zadare, v C-skupine budú ich súperkami postupne Maďarky (20.8.), Chorvátky (22. 8.), Talianky (23. 8.), Švajčiarky (24. 8.) a Bielorusky (26. 8.). V prípade postupu do osemfinále sa Slovenky presunú do Belehradu.