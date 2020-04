Podľa starostu Madrida Španieli dokončia sezónu bez divákov

Madrid 18. apríla (TASR) - Futbalové zápasy a ďalšie športové podujatia v Španielsku sa budú konať na prázdnych štadiónoch minimálne do konca leta. Uviedol to starosta Madridu Jose Luis Martinez-Almeida.



Podľa neho, aj keby sa športové súťaže po ústupe pandémie koronavírusu opätovne rozbehli, hrať sa budú ešte dlho bez divákov. "Pandémiu nebudeme mať ešte dlho pod kontrolou, aby sa mohli konať podujatia pred väčším publikom," povedal starosta španielskej metropoly pre rozhlasovú stanicu Onda Cero. "Na jar a v lete nebudú v Španielsku žiadne veľké podujatia za prítomnosti divákov a pravdepodobne ani na jeseň. Situácia vtedy ešte nebude pod kontrolou. Budeme musieť zmeniť svoje návyky a správanie, aj keď nám bude umožnené vyjsť znovu do ulíc."



Španielsko je jednou z krajín, ktoré najviac postihla pandémia nového koronavírusu. V sobotu popoludní evidovali v krajine vyše 191.000 prípadov ochorenia COVID-19, 20.043 ľudí chorobe podľahlo. Vedenie Španielskej futbalovej ligy neočakáva, že by mohli pokračovať v sezóne skôr ako na konci mája. Podľa jej prezidenta Javiera Tebasa sa budú hrať prvé zápasy na uzavretých štadiónoch. "Futbalové zápasy bez fanúšikov v lete sú možné, ak budú splnené všetky zdravotné a bezpečnostné podmienky," citovala Martineza-Almeidu agentúra AP.