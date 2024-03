POLÍCIA ZASAHOVALA: V Španielsku i Portugalsku vyčíňali fanúšikovia

Bilbao/Lisabon 1. marca (TASR) - Polícia musela vo štvrtok večer zasiahnuť proti výtržnostiam futbalových fanúšikov v Španielsku i Portugalsku. Nepokoje sa odohrali počas stretnutí domácich pohárových stretnutí.



V severošpanielskom Bilbau napadli priaznivci domáceho klubu Athletic pred odvetou semifinále pohára prívržencov hosťujúceho Atletica Madrid. Vtrhli do reštaurácie, kde sedeli fanúšikovia z hlavného mesta a jedného z nich museli potom so zraneniami transportovať do nemocnice. Baskická polícia, známa pod názvom Ertzaintza, potom upokojovala situáciu aj na štadióne San Mamés, keď ju výtržníci napadli fľašami, petardami a inou pyrotechnikou. Jedného chulígána zadržali, šesť policajtov utrpelo zranenia. Bilbao vyhralo nad Atleticom 3:0 a súhrnným skóre 4:0 sa prebojovalo do finále.



Bitky fanúšikov pred štadiónom Josého Alvaladeho sprevádzali aj lisabonské derby v semifinále Portugalského pohára medzi Sportingom a Benficou (2:1). Letiaca fľaša zranila jedného priaznivca. Miestna polícia musela proti davu použiť obušky a iné donucovacie prostriedky, informovala agentúra DPA.